Dem Himmel ganz nah ist man beim Waldflug in Schömberg: Mit dem Flying Fox rauscht man gut gesichert vom Aussichtsturm fast 600 Meter talwärts – mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern!

Hoch hinaus aus eigener Kraft kommt man in einem der vielen Kletterparks in Baden-Württemberg: 13 Parcours mit abgestuften Schwierigkeitsgraden führen etwa in Waldheim bei Albstadt durch den Wald, der höchste Punkt liegt bei 20 Metern. Schon die Kleinsten können sich im Kletterwald Laichingen ausprobieren: In Baden-Württembergs größtem Kletterwald gibt es auch Parcours für Kinder ab zwei Jahren.

Einen besonders herausfordernden Parcours bietet der Waldseilpark Karlsruhe an, für die schwierigste der insgesamt zwölf Routen gibt es eine besondere Einweisung. Anfänger kommen auf den anderen Routen mit mehr als 100 Stationen auf ihre Kosten.

Und bei schlechtem Wetter kann man auch drinnen klettern – zum Beispiel in einer der Kletterhallen des Deutschen Alpenvereins, die es in ganz Baden-Württemberg gibt – eine Übersicht findet man unter: alpenverein.de/kletterhallen