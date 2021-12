Jetzt-kündigen-Button wird Pflicht

Auch das Kündigen selbst soll sich deutlich vereinfachen. So wie es im Internet häufig einen „Jetzt-kaufen“-Button gibt, mit dem ein Vertrag geschlossen wird, muss passend dazu auf der Website ein „Jetzt-kündigen“-Button platziert sein, und zwar ab Juli 2022. Das soll die bisweilen mühsame Suche nach der richtigen Adresse für die Kündigung beenden.

Da man außerdem oft gar nicht sicher sein kann, ob eine Kündigung wirklich angekommen ist, „sind die Anbieter zukünftig verpflichtet, deren Eingang zu bestätigen“, sagt Husemann. Damit haben die Kunden dann schwarz auf weiß, dass ihre Kündigung vorliegt.

Telefonische Vereinbarungen: Schriftlicher Bestätigung nötig

Änderungen gibt es auch bei Verträgen, die übers Telefon abgeschlossen werden, zum Beispiel für Strom und Gas. Hier passiert es immer wieder, dass Verbrauchern ein Vertrag untergeschoben wird, den diese nie abschließen wollten. „Ein mündlicher Vertragsschluss am Telefon ist laut dem neuen Gesetz nicht mehr erlaubt, sondern nur noch in schriftlicher Form, etwa per E-Mail, Brief oder SMS“, erläutert Husemann. So erhalten die Kunden die Möglichkeit, das telefonisch unterbreitete Angebot gründlich zu prüfen, bevor sie es annehmen.

Einwilligung für Werbeanrufe muss aufbewahrt werden

Ebenso werden lästige Werbeanrufe nun weiter reglementiert. Husemann: „Zwar durften die bisher auch nur mit vorheriger Einwilligung des Angerufenen stattfinden, nun müssen die anrufenden Unternehmen diese Erlaubnis aber fünf Jahre lang aufbewahren und auf Verlangen vorzeigen können.“ Denn auch hier kam es immer wieder dazu, dass Unternehmen einfach behaupteten, die Einwilligung vorliegen zu haben.