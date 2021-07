Fitnesstest mit Seilspringen, Sprint und Kugelstoßen

Erst gilt es, Ausdauer zu beweisen. Für „Gold“ muss ein 20-Jähriger beispielsweise 3.000 Meter in 13:20 Minuten laufen (Frauen 16:20). Alternativ geht auch Schwimmen auf Zeit. Auf 800 Meter gibt es für Männer mit 45 Jahren bis 20:40 Minuten Gold.

Anschließend geht es um Kraft, zum Beispiel beim Kugelstoßen. Hier muss ein 20-Jähriger für eine Silbermedaille 8,50 Meter schaffen, mit 55 Jahren reicht ein Meter weniger schon für Gold, die Kugel ist zudem gut ein Kilo leichter. Sportliche Alternativen in dieser Gruppe sind Medizinballwerfen oder der Standweitsprung.

Schnelligkeit wird vor allen Dingen im Sprint geprüft. Für 17,6 Sekunden auf 100 Meter gibt es mit 35 Jahren Bronze, ab 40 Jahren halbiert sich die Distanz.

Weitsprung und Seilspringen schließlich zeigen, wie fit man ist in Bezug auf Koordination. Für die Jüngeren heißt es Doppelschlag, für die Älteren ist der Grundsprung gefordert. Wer nachschauen will, welche Zeiten und Strecken in den einzelnen Disziplinen jeweils für sein Alter gefordert sind, kann das auf der Webseite des DOSB (dosb.de/leistungskatalog) im Leistungskatalog lesen.

Wichtig: Vor dem Training zum Gesundheitscheck

Das Schöne am Sportabzeichen ist: Man kann es jedes Jahr aufs Neue versuchen und sich dabei immer noch ein Stückchen verbessern. „Wiederholungstäter" werden sogar besonders geehrt. Nach einer längeren Sportpause empfiehlt sich allerdings immer ein Gesundheitscheck beim Arzt. So weiß man, was man sich zutrauen kann.