Berlin.Die Grundrente ist da: Etwa 1,3 Millionen Menschen sollen ab 2021 automatisch diese neue Sozialleistung erhalten, mit der bestimmte Mini-Renten aufgestockt werden. Vor allem ältere Frauen profitieren jetzt davon. In diesem Artikel beantwortet eine Expertin zehn wichtige technische Fragen zur neuen Grundrente. Zunächst sollte man allerdings um wichtige Hintergründe wissen.

Denn so richtig freuen kann uns das Ganze nicht: Nach jahrelangem politischen Streit ist im Corona-Sommer 2020 ein unnötig kompliziertes Regelwerk beschlossen worden, das nebenbei neue Ungerechtigkeiten schafft – und nach Einschätzung von Experten nicht sonderlich zur Bekämpfung der Altersarmut beitragen wird. Finanziert wird die Grundrente nicht über Rentenbeiträge, sondern vom Steuerzahler, über eine Erhöhung des Bundeszuschusses. Von 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2021 steigen die Kosten schrittweise bis auf 1,6 Milliarden 2025. Der zusätzliche Verwaltungsaufwand wird auf 400 Millionen Euro im Jahr der Einführung und je 200 Millionen Euro in den Folgejahren geschätzt.

Der Normenkontrollrat ist denn auch entsetzt. Die Grundrente sei geradezu ein Beispiel dafür, wie man Gesetze nicht machen sollte, heißt es im Jahresbericht dieses nationalen Gremiums. Denn: „Der Nutzen für die Bürger hätte wesentlich bürokratieärmer, kostengünstiger und damit effizienter erreicht werden können.“

Die neue Grundrente hilft gerade nicht zielgenau gegen mögliche Altersarmut

Die Wirtschaftsweisen im Sachverständigenrat sehen das ebenso. „Die Grundrente ist insgesamt ein wenig zielgerichtetes Instrument, um Altersarmut zu adressieren“, heißt es deutlich im aktuellen Jahresgutachten. Denn die Grundrente komme einerseits auch Personen zugute, die ohne die Neuerung gar nicht armutsgefährdet wären – und andererseits helfe sie tatsächlich armutsgefährdeten Menschen nicht, zum Beispiel Selbstständigen mit niedrigem Einkommen.

„Der Begriff ‚Grundrente‘ führt in die Irre“, erklärt Jochen Pimpertz, Experte fürs Thema am Institut der deutschen Wirtschaft. „Denn diejenigen, die die Kriterien nicht erfüllen, bleiben wie bisher auf die Grundsicherung angewiesen – und fühlen sich womöglich erst recht stigmatisiert.“ Die Grundrente begünstigt nur Senioren mit mindestens 33 Beitragsjahren – „wer weniger Zeiten auf dem Rentenkonto hat, aus welchen Gründen auch immer, geht leer aus“, macht Pimpertz klar. „Insbesondere Geringverdiener mit weniger als 33 Beitragsjahren bleiben im Zweifel auf die Sozialhilfe angewiesen. Während zum Beispiel manche Teilzeit-Arbeitnehmer in den Genuss einer Aufstockung kommen, die viele von ihnen gar nicht benötigen würden.“

Welche Menschen haben also tatsächlich Anspruch auf diese Sozialleistung, welche Zeiten werden anerkannt? aktiv hat mit einer Expertin gesprochen: Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung Bund beantwortet die wichtigsten Fragen.

Ist die Grundrente eine Einheitsrente für alle?

Nein. Die Grundrente ist einfach nur ein Aufschlag auf die Rente, für bestimmte Menschen, die zwar viele Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben, aber dennoch nur einen sehr geringen Rentenanspruch haben. Rentner, die in ihrem Erwerbsleben im Mittel 80 Prozent des Durchschnittseinkommens oder mehr verdient haben, erhalten keine Grundrente. Anders ausgedrückt: Wer in seinen aktiven Jahren im Durchschnitt 0,8 Entgeltpunkte pro Jahr oder mehr erarbeitet hat, hat keinen Anspruch auf den Zuschlag.

Wer bekommt die neue Grundrente?

Grundsätzlich muss man natürlich Anspruch auf Leistungen der Rentenversicherung haben, also Rentner sein. Die Grundrente gibt es bei sämtlichen Rentenarten. Also nicht nur bei der klassischen Altersrente, sondern grundsätzlich auch bei Erwerbsminderungsrenten und Hinterbliebenenrenten, beispielsweise für Witwen (in diesen Sonderfällen sind die Details dann allerdings extrem kompliziert).