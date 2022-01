Wuppertal. Normalerweise laufen die Maschinen bei 3M in Wuppertal rund um die Uhr. Hier entstehen mikroporöse Membranen etwa für künstliche Lungen: Die halten auf den Intensivstationen schwerstkranke Patienten am Leben. Doch im Juli 2021 war nichts mehr normal – als die Flut kam …

Da glaubte Martin Dittmar bald, der Standort sei Geschichte. Denn der promovierte Chemie-Ingenieur, zuständig für Infrastruktur und Instandhaltung, watete durch knietiefes Wasser im Keller. Sah die Zerstörung. Etwa 300 Schaltschränke, Aggregate, Pumpen, Kältemaschinen – alles abgesoffen, mit Schlamm bedeckt. Der Schaden: mehrere Millionen Euro.

550 Menschen arbeiten im Werk Wuppertal-Barmen. Es ist einer der weltweit größten Hersteller von Hochleistungsmembranen für künstliche Lungen (Oxygenatoren) und Nieren (Dialysatoren). Und es steht direkt an der Wupper. Nach heftigem Regen wuchs dieser kleine Fluss in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli auf das Dreifache an!

Dittmar trommelte die Betriebsfeuerwehr und die Teams der Instandhaltung zusammen. Nicht alle schafften es, zum Werk durchzukommen: Mehrere Straßen waren bereits überflutet. Als das Wasser im Keller trotz Pumpen immer weiter stieg, entschied das Krisenteam, den Strom im Werk abzuschalten.

Produktion kontrolliert heruntergefahren

Der Elektro-Ingenieur Thorsten Schäfer hatte dabei „einen Kloß im Hals“, wie er sagt: „Unsere Anlagen werden eigentlich nie komplett abgeschaltet.“ Der Mann, der hier mal als Azubi angefangen hat, leitet die Teams der Elektrotechnik und die werkeigene Energieversorgung. Aber es ging letztlich nicht anders – Menschen oder Maschinen hätten durch Kurzschlüsse Schaden nehmen können. Schäfer legte den Schalter um. So ein Herunterfahren ist nicht ohne: Die Spinndüsen etwa mussten alle ausgebaut, gereinigt und gelagert werden, damit sie nicht verharzen.