Im Mega-Bau zieht der Pharmahersteller die Forschung auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammen. 380 Beschäftigte finden darin mehr Platz und hochmoderne Arbeitsbedingungen für den Kampf gegen Infarkt, Schlaganfall, Herzschwäche oder Thrombosen. Krankheiten von Herz und Blutgefäßen sind in Deutschland Todesursache Nummer eins und bedrohen weltweit Milliarden von Menschenleben. Zu den bekannten Medikamenten, die in Wuppertal entwickelt wurden, zählt der Gerinnungshemmer Xarelto.

„Wir wollen zu den schnellsten in unserer Branche gehören“

„Durch die räumliche Nähe können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch besser und direkter interagieren“, so Eckelmann. „Wir wollen zu den schnellsten in unserer Branche gehören, um innovative und qualitativ hochwertige Lösungen schneller zu den Patienten und Patientinnen zu bringen. Daher ist es wichtig, dass wir weiter in die Forschung investieren.“ Für den Konzern hat sie einen hohen Stellenwert: Bayer hat für Forschung und Entwicklung in allen seinen Sparten im Geschäftsjahr 2020 insgesamt knapp 5 Milliarden Euro ausgegeben.

Im neuen Gebäude in Aprath sind auch Laborflächen für externe Partner vorgesehen, für die Zusammenarbeit mit Universitäten, Kliniken und Start-ups. Sie haben Zugang zu Laborausstattung und Expertise des Konzerns.