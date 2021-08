Das auf Effizienz getrimmte System der vernetzten Wirtschaft ist verwundbar

Bei der Spedition Honselmann in Hagen, auf die viele andere Betriebe der Region angewiesen sind, wurden Lagerhalle und Gleisanlage durch das Hochwasser stark beschädigt. Die Spedition transportiert Waren, die in Hagen mit dem Güterzug über einen privaten Anschluss eintreffen, per Lkw weiter nach Siegen, Attendorn, Remscheid oder Solingen – vor allem zu Autozulieferern. Doch plötzlich ging nichts mehr. Für die metallverarbeitende Industrie, die schon länger unter Lieferengpässen leidet, spitzte sich die Lage weiter zu.

Speditionen gehören zu den Rädchen, die ineinandergreifen müssen, damit die Wirtschaft rundläuft. Das auf Effizienz getrimmte System sieht längere Lagerzeiten nicht vor – klemmt es da plötzlich irgendwo, stehen Fertigungsanlagen andernorts in der Republik schnell still. In unserer extrem vernetzten Wirtschaft liefern kleine und mittelständische Unternehmen einen Großteil von Einzelkomponenten für Endprodukte. Fällt einer dieser hoch spezialisierten Betriebe aus, hat das oft enorme Auswirkungen. Die durch Überschwemmungen jäh gerissenen Lieferketten werden die Industrie noch Monate beschäftigen.

Autozulieferer ZF hat aus einer Flut vor acht Jahren Konzequenzen gezogen

Und man wird umdenken müssen: Unternehmen in der Nähe von Gewässern müssen sich klimafest machen, so mahnen Experten. Weil die extremen Wetterlagen durch den Klimawandel zunehmen werden.

Der Konzern ZF hat an seinem Standort Passau (Bayern) aus einer Flutkatastrophe Konsequenzen gezogen. 2013 war dort die Donau über die Ufer getreten. Die Schäden bei ZF lagen in zweistelliger Millionen-Höhe. Zum Glück war alles versichert. In der Folge hat das Unternehmen die Fabrik in Passau einen Meter über den bisher gemessenen Höchststand der Donau hinaus abgesichert. 5 Millionen Euro haben die dafür nötigen neuen Hochwasserschutzwälle gekostet. Ähnliches könnte jetzt wohl auch bei ZF in Ahrweiler anstehen. Und bei vielen anderen Betrieben.