„Von der künftigen Landesregierung erhoffe ich mir, dass sie sich vehement für die Energiesicherheit einsetzt.

Der Ausbau der in Wilhelmshaven und Brunsbüttel geplanten LNG-Terminals muss vorangetrieben und bürokratische Hürden müssen so weit wie möglich abgebaut werden, damit an diesen Terminals möglichst rasch Schiffe mit Flüssiggas anlanden können. Darüber hinaus sollten Förderungsanträge für innovative, energiesparende Projekte der Unternehmen schneller bearbeitet werden. Auch wir stecken derzeit mitten in der Umsetzung eines innovativen Projekts, das den Einsatz von Energie in unserem Betrieb noch effizienter machen wird. Darüber hinaus hoffe ich, dass auch die künftige Regierung weiterhin den Mittelstand mit neuen und bewährten Initiativen wie dem Automobilzulieferer-Fonds „NTransformation“ unterstützt.

Als Unternehmen, das seinen Standort in Lüchow quasi mitten in der idyllischen Region Wendland hat, liegt uns auch der Ausbau der Infrastruktur im ländlichen Raum sehr am Herzen. Gerade hier im Wendland muss die künftige Landesregierung noch einiges tun, damit wir unsere Produkte auch in Zukunft weltweit erfolgreich ausliefern können. Dazu gehören zum Beispiel Projekte zur Optimierung des Warenverkehrs auf Schiene und Straße wie der Anschluss an die Autobahn, der Ausbau des ÖPNV und der Bau von Umgehungsstraßen. Darüber hinaus natürlich die grundlegenden Voraussetzungen wie der Ausbau des Glasfasernetzes für schnelles Internet und eine bessere Mobilfunkabdeckung.“