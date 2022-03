Kollege Mahmoud war als Student auf die Gießerei aufmerksam geworden und hatte als Praktikant bei Röders begonnen. „Ich wollte eigentlich Medizin studieren“, erzählt er. Doch heute sei er froh, dass er sich für Werkstoff-Technik entschieden habe: „Hier haben wir jeden Tag neue Herausforderungen.“ Denn über die Entwicklung des neuen Wasserstoff-Ofens hinaus will das Unternehmen auch andere Energieverbräuche verbessern.

Für Geschäftsführer Gerd Röders ist klar: „In Zukunft werden wir uns noch mehr um das Klima kümmern müssen.“ Wobei sein Unternehmen für seine deutschen Standorte schon ausschließlich Ökostrom bezieht und fürs Gas, das hier überwiegend zum Schmelzen von Aluminium genutzt wird, eine freiwillige C02-Ausgleichsabgabe bezahlt.

Industrie benötigt Unterstützung bei der teuren Energiewende

Schon vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hatte Geschäftsführer Andreas Röders einen Anstieg der Energiekosten für die drei Standorte des Familienbetriebs in Deutschland und Tschechien um über 2 Millionen Euro im Jahr 2022 ermittelt. „Heute müssen wir davon ausgehen, dass die Energiepreise weiter extrem steigen werden“, sagt er. Es werde schwer, diese Mehrkosten an die Kundschaft weiterzureichen. Deshalb sei es so wichtig, die energieintensive Industrie beim Umstieg von fossiler auf regenerative Energie zu unterstützen: „Andernfalls werden Tausende Arbeitsplätze und damit das damit verbundene Know-how für immer aus Deutschland verschwinden.“