Erfreulich: Die Mehrheit hält Naturwissenschaften und Technik für sehr wichtig und sagt, dass Kenntnisse in Naturwissenschaften es ermöglichen, Zusammenhänge besser zu begreifen. Köcher: „Das beweist, dass wir entgegen der landläufigen Meinung keine technologiefeindliche Gesellschaft sind, schon gar nicht bei den Jüngeren.“

In Ingenieurberufen hat sich die Zahl der Frauen kaum erhöht

Sie ist überzeugt: „Wir bleiben unter unseren Möglichkeiten, aus dieser positiven Grundhaltung gegenüber Technik und Naturwissenschaften auch etwas zu machen.“ Dennoch: „Technik und Naturwissenschaften stehen in enger Konkurrenz zu vielen anderen Berufsfeldern.“ So könnten sich 34 Prozent einen Beruf in einem sozialen Bereich vorstellen, dahinter folgen IT, Computertechnik und Informatik (22 Prozent).

Vor allem junge Frauen entscheiden sich häufig nicht für einen MINT-Beruf: „Die Erwerbstätigkeit von Frauen steigt immer weiter an, doch das kommt vor allem anderen Berufsfeldern zugute“, sagt Köcher. In den Ingenieurberufen hat ihre Zahl sich kaum erhöht. „Frauen erobern sich Schritt für Schritt die Bereiche, in denen man viel mit Menschen zu tun hat“, bilanziert Köcher. „Will man also die Frauen für Technik begeistern, muss man deutlich machen, dass der IT-Experte kein einsamer Nerd ist, sondern dass er für und mit Menschen arbeitet.“