Einkommensschwache Eltern sind überfordert – so wird zum Beispiel der Kinderzuschlag vielfach gar nicht beantragt

Hintergrund: Gerade einkommensschwache Eltern sind vom bisherigen Förder-Wirrwarr eindeutig überfordert. Dass sich der Sozialstaat hier mit zu viel Bürokratie selbst ausbremst, kritisieren Experten schon lange. So beträgt zum Beispiel der Kinderzuschlag für Geringverdiener immerhin bis zu 205 Euro pro Kind und Monat – und er ist eine Voraussetzung dafür, weitere Hilfen beantragen zu können. Aber das wissen die betroffenen Familien oft nicht, zudem ist das Antragsverfahren kompliziert. Und so nehmen nach Angabe der Grünen nur 30 Prozent der berechtigten Eltern den Kinderzuschlag tatsächlich in Anspruch.

„Die verschiedenen Leistungen für Kinder zu bündeln und den Zugang dazu zu vereinfachen, das ist ein richtiger und begrüßenswerter Ansatz“, stellt Maximilian Stockhausen fest, Verteilungsforscher am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. „Bisher werden ja sogar unterschiedliche Einkommensdefinitionen verwendet, um die verschiedenen Förderungen zu berechnen.“

Die Familienförderung per Kindergrundsicherung könnte unseren Sozialstaat auf Dauer mehr Geld kosten als heute

Freilich: Das Vorhaben der Ampel-Koalition sei „sehr anspruchsvoll“, urteilt Stockhausen. Die Umsetzung wird Jahre dauern – „und am Ende dürfte die Familienförderung insgesamt für die Steuerzahler wohl teurer werden als heute“.

Laut Koalitionsvertrag soll die neue Kindergrundsicherung aus zwei Teilen bestehen, einem für alle Kinder gleichen Garantiebetrag und einem vom Einkommen abhängigen Zusatzbeitrag. Die Beträge in Euro und Cent stehen noch nicht fest. Was nebenbei noch geändert werden soll: Volljährige Anspruchsberechtigte, also zum Beispiel studierende Kinder, erhalten die neue Kindergrundsicherung direkt aufs eigene Konto.