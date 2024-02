Ben Bönighausen ist hoch konzentriert. Der angehende Maschinen- und Anlagenführer spricht über sein Headset mit einem Kollegen. Es geht um den Auftrag, der gerade über die Maschine rollt: feinste Drähte aus Phosphorbronze. Der Auszubildende prüft noch einmal, ob alle Parameter stimmen.

Bei Engelmann muss jedes Detail stimmen. Das Unternehmen aus Hannover produziert Fein- und Spezialseile – unter anderem für die Auto-Industrie, den Maschinenbau, die Baubranche und eben die Medizintechnik. „Hightech für anspruchsvolle Kunden“, beschreibt Geschäftsführer Stephan La Roche das Produktportfolio beim aktiv-Besuch. Eigentlich kann es den Hannoveranern nicht herausfordernd genug sein: Je exotischer, desto lieber – so lautet die Erfolgsformel des Spezialanbieters. In dieser Nische hat sich Engelmann erfolgreich festgesetzt.

Was die Spezialisten können, fällt anderen extrem schwer: zum Beispiel Litzen und Seile aus extrem dünnen Drähten herzustellen. Dabei sind diese Drähte nur halb so dick wie ein menschliches Haar und je nach Anwendung noch besonders korrosions- und hitzebeständig. Die Medizintechnik nutzt solche bis zu 0,06 Millimeter dünnen Litzen und Seile für die chirurgische Endoskopie etwa in der Urologie oder für Langzeitimplantate.

Technische Webereien gehören zur Kundschaft, wenn etwa bei der Herstellung von Wellpappe eine besondere Gewebestruktur gebraucht wird. Und dann sind da noch die Architekten, die für außergewöhnliche Bauwerke außergewöhnliche Materialien benötigen: Auch in der Formel-1-Strecke in Schanghai stecken Engelmann-Produkte. Die breite Anwendungspalette hatte die Firma zuletzt vor konjunkturellen Abhängigkeiten geschützt.

Der Mittelstand wird aktuell stark belastet

Doch die guten Zeiten sind vorbei, das Geschäft läuft schlecht. „Wir erleben zurzeit eine schwierige Phase“, sagt Geschäftsführer La Roche. Dass die Konjunktur so stark in einigen Teilbereichen eingebrochen ist, „daran kann ich mich nicht erinnern“. Aktuell sei Engelmann 10 bis 15 Prozent unter Vor-Corona-Niveau, sagt der Geschäftsführer. Er schätzt, dass das Jahr 2023 um etwa 20 Prozent unter Plan abschließen wird. „Das habe ich so noch nicht erlebt.“