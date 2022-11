Auch beim Draht selbst, der gebeizt, gezogen, geglüht, beschichtet und erneut gezogen wird, kommt es auf Präzision an. 3.000 Tonnen verlassen das Werk jeden Monat. Etwa die Hälfte geht in die Auto-Industrie. „In jedem Auto sind rund 90 Kilo Draht verbaut“, sagt Fritz Uwe Finkernagel. In Gurtsystemen, Sitzverstellungen, Kofferraumklappen, Servolenkungen oder der elektrischen Parkbremse stecken Teile aus dem kaltgestauchten Draht. Oft geht es da um Sicherheit. Viel Entwicklungsarbeit steckt deshalb in der Qualitätssicherung. „Walzdraht ist nie fehlerfrei“, erklärt Oliver Jost, Leiter Qualitätsmanagement, „und kleinste Fehler verlängern sich beim Ziehen.“

Um Materialfehler zu identifizieren, setzt er unter anderem auf eine neuartige Wirbelstromprüfung: Die Prüfsignale, die sie direkt in der Fertigung über die gesamte Länge eines Coils sammelt, geben Aufschluss über die Qualität. Neu ist die Möglichkeit, die auffälligen Stellen farblich zu markieren. „Der Kunde braucht dann nur noch einen Farberkennungssensor vor der Umformanlage. So können fehlerhafte Teile direkt aussortiert werden und laufen erst gar nicht weiter durch die Produktion“, erklärt Jost. Das spare Kosten und Material. Kosten sparen, das ist bei Finkernagel selbst ein großes Thema. Die Digitalisierung hilft dabei, nicht nur in der Qualitätssicherung.

Energiewende: Auf Gas lässt sich so schnell nicht verzichten

„Wir haben 2020 die ‚Dinosaurier‛ bei uns gesucht“, berichtet Annemarie Meyer, die sich um eine Förderung über das Programm „Digital jetzt“ gekümmert hat. Acht Initiativen in Produktion und Verwaltung wurden umgesetzt. Eine davon: die digitale Personalakte. Statt 59 Ordnern gibt es heute nur noch 12. Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen, Urlaubsanträge - alles ist digital zusammengeführt, die Mitarbeiter haben direkten Zugriff auf ihre Unterlagen.

Auch das wichtige Thema Energie geht die Firma offensiv an. Mit einer Photovoltaik-Anlage ist man schon gut dabei; sie versorgt unter anderem Elektro- und Hybrid-Firmenwagen, zwei E-Roller und 31 E-Bikes der Mitarbeiter. Auf Gas werde man aber nicht so schnell verzichten können, sagen die Finkernagels. Wasserstoff wäre eine Alternative, aber es gibt kein Netz und man bräuchte für die Glühe viermal so viel.