Nürtingen. „Learning by Doing“ ist bei der Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH keine Notlösung, sondern hat Methode. Deshalb ist die Lehrwerkstatt nicht nur eine Werkstatt, sondern eine kleine Fabrik innerhalb der Fabrik! Hier werden die Fachkräfte von morgen für ihren Beruf fit gemacht. Und sie lernen, auch andere Berufe in einem Maschinenbauunternehmen zu verstehen und miteinander zu kooperieren. „Uns ist wichtig, dass die Azubis über den Tellerrand ihres eigenen Fachs schauen“, sagt Werner Kirsten, Leiter dieser Lehr- und Lernfa­brik am Stammsitz in Nürtingen, im Gespräch mit aktiv. „Sie lernen, ein Projekt von Anfang bis Ende durchzudenken und umzusetzen. Also von der Entwicklung über Budgetkalkulation, Konstruktion und Materialbeschaffung bis hin zu Vertrieb und Service. Der rote Faden dafür ist der Profitrainer, kurz PT – der verkleinerte Nachbau einer Heller-Maschine.“

Der Prototyp wurde von Azubis entworfen und gebaut – und wird seither ständig weiterentwickelt, an Kundenbedarfe angepasst. Kunden? „Ja, Kunden“, bekräftigt Kirsten. „Wir bauen die PTs ja nicht auf Halde, sondern sie sollen auch verkauft werden.“ Zum Beispiel an andere Lehrwerkstätten, Hochschulen oder Forschungseinrichtungen. Jeder Azubi, ob gewerblich oder kaufmännisch, hat die Möglichkeit, an so einem Projekt mitzuwirken und das beizutragen, was er oder sie kann: konstruieren, planen, kalkulieren, Material beschaffen, es bereitstellen, zerspanen, verkabeln, Teile per 3-D-Druck herstellen, montieren – oder schließlich die Nutzer in der Anwendung der fertigen Maschine schulen.