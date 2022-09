Eines der Rätsel haben übrigens Azubis von Bosch Sicherheitssysteme aus Hamburg entwickelt. „Die gemeinsame Entwicklung von Rätseln mit Mitarbeitern aus Mitgliedsunternehmen wollen wir noch ausbauen“, verspricht Peter Golinski, Geschäftsführer Bildung und Arbeitsmarkt beim Arbeitgeberverband Nordmetall. Zudem sollen im Game selbst auch wertvolle Hinweise auf potenzielle Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektro-Industrie gegeben werden.

Ein echter Mehrwert für die Berufsorientierung

„Gamification ist ein wichtiger und erfolgversprechender Weg, Jugendliche an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, also MINT, heranzuführen“, sagt Golinski. „Deshalb sehen wir in dem Escape-Game einen echten Mehrwert für die Berufsorientierung Jugendlicher.“

Zum Abschluss des Spieles soll später noch verraten werden, welche Rätsel mit welchen Berufsbereichen aus der M+E-Industrie besonders in Verbindung stehen. Und natürlich finden die jungen Detektive den Datenträger und können ihn am Ende des Spiels den Besitzern aushändigen.

Testrunden mit jugendlichen Nutzern

Das Game ist sowohl für Einzelspieler als auch für Gruppen geeignet. „Mehr Spaß macht es aber mit mehreren“, sagt Jannike Bohlen. Um es spielen zu können, müssen die Jugendlichen bei nordbord angemeldet sein.

Erste Testrunden mit jugendlichen Nutzern wurden bereits absolviert. Der genaue Termin des Go-Live stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.