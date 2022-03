Kronach/Wemding. Sensoren, Radar, Kameras: Neuwagen werden zunehmend vollgestopft mit innovativer Technik. Und dieser Trend ist noch lange nicht zu Ende. Fahrerassistenzsysteme werden weiter an Bedeutung gewinnen. Das autonome Fahren rückt immer näher.

Auch am Automobilstandort Bayern forscht man an den Autos von morgen, etwa beim französischen Zulieferer Valeo. Im oberfränkischen Kronach betreibt die Firma ein wichtiges Zentrum für die Entwicklung und Erprobung des autonomen Fahrens. Am Standort im Stadtteil Neuses arbeiten Ingenieure etwa an der Weiterentwicklung von Laser-Scannern, Ultraschallsystemen oder Frontkamerafunktionen.

Stadt und Umland sind schon länger 5G-Modellregion, in der der neue und leistungsfähige Mobilfunkstandard 5G ein optimales Testumfeld ermöglichen soll (mehr dazu auf Seite 12/13). So kurven in Kronach bereits fahrerlose Shuttlebusse umher, für die Valeo die Technik geliefert hat. Und am Kronacher Standort der Hochschule Coburg wird mittlerweile ein Studiengang „Autonomes Fahren“ angeboten.

Zusammenspiel von Kamera, Radar, Ultraschall und Lidar

Valeo gehört zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme. Das Unternehmen rüstet nach eigenen Angaben weltweit jedes vierte Neufahrzeug mit einer seiner vielen sogenannten ADAS-Lösungen (Advanced Driver Assistance Systems) aus. Dazu gehören neben Sensoren auch zentrale elektronische Steuergeräte, die die gesammelten Daten zusammenführen.