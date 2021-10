Aachen. „Keine Sorge, der tut nichts“, lacht Leonhard Henke in Richtung AGV I. Der kniehohe Transportroboter hat gerade einen gekonnten Stopp hingelegt: Auf seiner Tour durch die weitläufige Werkhalle war ihm ein neugieriger Besucher in die Quere gekommen. IT-Experte Henke, sozusagen das Herrchen von AGV I, lobt das selbstfahrende Gefährt als etwas ganz Besonderes: „Seine Steuerung nutzt die neue, superflotte 5G-Funktechnik. Die macht ihn schneller und unabhängiger als alle seine bisherigen Vorgänger.“ Er reagiert in Millisekunden und kann sogar um die Ecke schauen – weil er mit Laserscannern an den Wegkreuzungen vernetzt ist, erklärt Henke. „Und aus all diesen Gründen ist er auch wirtschaftlicher zu betreiben.“

5G, das ist der Nachfolger des bisherigen Funkstandards LTE (4G). Dessen Geschwindigkeit toppt er um ein Vielfaches. Immer mehr Anwendungen damit entwickeln sich zur Marktreife.

5G gibt kräftigen Schub für die Fabrik der Zukunft

Der mit Sensoren, Kameras und Antennen vollbepackte Minitransporter ist ein Paradebeispiel für die betrieblichen Anwendungsmöglichkeiten von 5G. Diese werden weltweit mit Volldampf entwickelt – in Deutschland unter anderem in Aachen. Hier am Campus Melaten steht Europas größte 5G-Modellfabrik, ein Technologiepark mit modernen Werkhallen, Büros und Schulungsräumen.

An Bord sind unter anderem Forschende der Fraunhofer-Gesellschaft und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, Mobilfunkausstatter und namhafte Industrieunternehmen aus ganz Deutschland. Erste Ergebnisse lassen auch Expertenherzen höherschlagen: Sie erhoffen sich durch 5G kräftigen Schub für die leistungsstarke Fabrik der Zukunft, Schlagwort: Industrie 4.0. Ein anderer Hoffnungsträger aus der Aachener Zukunftswerkstatt ist ein autonomer Montageroboter. Mit seinem beweglichen Greifarm entnimmt er den Magazinen von Lieferrobotern Verbindungsschrauben, umkurvt ein halb fertiges Lkw-Chassis und setzt sie an der richtigen Stelle ein.

Schäden vermeiden, Nachbearbeitung ersparen

Orchestriert werden alle Abläufe mithilfe von 5G-Funk, erklärt Abteilungsleiter Amon Göppert: „Wir haben Funkverbindungen, die so leistungsstark und zuverlässig sind wie sonst nur per Kabel. Und wir können auf kleiner Fläche viel mehr Geräte gleichzeitig betreiben, als das etwa mit heutigem WLAN oder Bluetooth-Verbindungen möglich wäre.“ Eine völlig neue Mobilität und Flexibilität in der Montage sei erreichbar.

Reaktionen in „Echtzeit“, unbedingte Verlässlichkeit, ein rekordverdächtiger Datendurchfluss – und das alles drahtlos: Das sind entscheidende Vorteile, die sich auch für die laufende Produktionsüberwachung nutzen lassen.

Am 5G-Campus formen vollautomatische CNC-Fräsmaschinen aus Metallblöcken hochpräzise Turbinenräder, sogenannte Blisks, mit Schaufeln und Scheiben aus einem Stück. „Beim Fräsen könnten Schwingungen zu Schäden führen, die eigentlich aufwendige Nachbearbeitungen erforderlich machen“, erklärt Physikerin Sarah Schmitt. Nicht so mit 5G: Drahtlose Sensoren überwachen den Fertigungsprozess direkt am Werkstück. Unregelmäßigkeiten werden sofort erkannt. „Bisher war das praktisch nicht möglich“, sagt Schmitt.