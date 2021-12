Dortmund. Pepper ist ein Süßer: groß wie ein Kind, runder Kopf, leuchtende Augen und ein Tablet vorn auf der Brust. Der Roboter analysiert Mimik und Gestik – und reagiert darauf. In der Ausstellung „Künstliche Intelligenz“ der Deutschen Arbeitsschutz-Ausstellung (Dasa) in Dortmund soll er Fragen der Besucher beantworten.

Jetzt werden sogar Mülltonnen „intelligent“

Kameras, die Menschen identifizieren, Kühlschränke, die selbstständig Nachschub bestellen, Roboter, die dazulernen: Künstliche Intelligenz (KI) macht’s möglich. So führt die Dasa etwa durch ein Smarthome, in dem Alexa und Siri zur Familie gehören, und durch eine Stadt, in der „intelligente“ Abfalltonnen der Müllabfuhr melden, wenn sie voll sind.

Die Ausstellung führt vor Augen, dass KI im Alltag schon weit verbreitet ist. „Ein durchschnittlicher Nutzer von gängigen Online-Portalen wie Spotify, Amazon oder Zalando kommt pro Tag knapp 100-mal mit KI-Lösungen im Kontakt“, sagt dazu Lars Riegel von der Unternehmensberatung Arthur D. Little. Jeder kennt die Empfehlungen der Online-Shops: „Wenn Sie X gekauft haben, wird Ihnen auch Y gefallen.“ Die Algorithmen suchen nach bestimmten Mustern in unseren Kaufentscheidungen und werden immer treffsicherer, je mehr wir sie mit Daten füttern.