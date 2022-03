Aber nach irgendwelchen Gesichtspunkten muss die Software ja im Ernstfall entscheiden.

In den USA wollte eine Forschungsgruppe von Teilnehmern einer Umfrage wissen, wie sie in gewissen Situationen handeln würden. Die Mehrheitsmeinung wurde dann als Grundlage für die Programmierung der Software genommen.

Wenn die Mehrheit der Befragten also sagt, die alte Frau ist nicht so hoch zu priorisieren wie die schwangere Frau oder das Kind, dann wird die Software entsprechend programmiert. In diesem Fall wäre es also nicht die Entscheidung eines einzelnen Programmierers, sondern der Gesellschaft. Mit dieser Studie war die Idee einer demokratischen Legitimierung verbunden.

Was in der Praxis aber nicht weniger brutal wäre.

Natürlich, da ja trotzdem jemand ums Leben käme. Aus meiner Sicht sind solche Dilemma-Situationen aber ohnehin reine Gedankenspiele.

Inwiefern?

Erstens haben wir noch gar keine gänzlich autonomen Fahrzeuge, und wenn es so weit ist, wird der Verkehr sicherer sein als heute. Man unterstellt, dass die Software im Zweifel gar keine Risiken eingeht.

Im Idealfall werden die selbstfahrenden Autos miteinander kommunizieren, sich gegenseitig warnen und mit Ampelanlagen oder Schildern in Kontakt treten können. Das Geschwindigkeitsniveau wird insgesamt niedriger sein, der Verkehr entspannter ablaufen.

Fußgänger und Radfahrer werden wahrscheinlich verpflichtet sein, Sensoren zu tragen, damit sie von den Systemen wahrgenommen werden. Wir werden Unfälle nicht zu 100 Prozent vermeiden können, aber sie werden stark abnehmen. Technik hat in der Vergangenheit immer Leben gerettet.

Das funktioniert aber nur, wenn sämtliche Autos vernetzt und autonom fahren…

Ja. Es wird eine Übergangszeit geben, in der klassische und autonome Fahrzeuge gemeinsam unterwegs sind. Techniker sagen, dass diese Situation mit größeren Risiken behaftet sein wird, als es heute der Fall ist.

Der Risikofaktor ist dann der Mensch, der für die Software schwer zu kalkulieren ist. Diese Zwischenphase wird aber sehr kurz sein. Denn wenn die Software ausgereift genug ist, werden die Versicherungen ganz schnell dafür sorgen, dass jeder sie nutzt. Weil der Mensch dann wirklich der Störfaktor im System ist. In diesem Fall müssten allerdings die Softwareentwickler in die Unfallhaftung eintreten.

Wann wird es voraussichtlich so weit sein?

Das wird nicht vor 2045 sein. Was wir aber erleben werden, ist, dass 2030 erste Weltmetropolen wie Schanghai, New York oder London dem autonomen Fahren in ihren Innenstädten den Vorrang geben.

Auch vor dem Hintergrund, dass man viel größere Verkehrsmengen mit kleineren und wenigen Fahrzeugen abwickeln kann. Der Kunde kann sich dann per App ein autonomes Shuttle mit mehreren Fahrgästen vor die Haustür bestellen, das ihn zu den Hauptachsen des öffentlichen Personen-Nahverkehrs bringt. Privatautos wird es langfristig kaum noch geben.