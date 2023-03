Duisburg. Halima klickt auf ihr Tablet, „Alles Gute zum Geburtstag!“ poppt auf, Luftballons steigen auf der animierten Karte hoch, die Kerzen auf der Torte brennen. „Das machen wir mit Scratch“, erklärt die Viertklässlerin. Scratch ist eine Programmiersprache für Kinder und Jugendliche, um Spiele und Multimedia-Anwendungen erstellen zu können.

Halima geht in eine Grundschule in Duisburg-Marxloh und lernt wie ihre Klassenkameraden jede Woche Programmieren. Die ReDI School (die vier Buchstaben am Anfang stehen für Ready for Digital Integration) bringt es 565 Kindern im Alter zwischen 6 und 16 Jahren aus dem Viertel bei – in der regulären Unterrichtszeit, in AGs und Feriencamps.

Programmierschule eröffnet Wege aus der Abwärtsspirale

Im Ruhrgebiet ist Marxloh als sozialer Brennpunkt verrufen. Die Kinder stammen oft aus zugewanderten oder armen Familien. Viele können nicht gut Deutsch. Manche sehen nach dem Schulabschluss keine Berufsperspektive. Das Kinderprojekt der gemeinnützigen Programmierschule will das ändern. Hauptsponsor ist der Stahlhändler Klöckner & Co mit Stammsitz in Duisburg.

„Wir wollen in diesen sozial schwierigen Stadtteil nachhaltig Bildung bringen“, sagt Vorstandsvorsitzender Guido Kerkhoff. „Die Schulen brauchen hier eine andere Unterstützung. Das kann der Staat allein nicht leisten.“ Für das Schulprogramm gibt Klöckner & Co seit 2020 jährlich einen sechsstelligen Betrag aus. Der Konzern (7.200 Mitarbeiter weltweit) handelt mit Stahl und anderen Metallen und bietet für seine Kunden auch Metallbearbeitung als Service.