Hildesheim. Die große Bühne ist nicht ihr Ding. Viel lieber ist Tanja Augustin zusammen mit ihren Schülern im Chemieraum. Doch wenn es ihrer Sache hilft, übernimmt die Realschullehrerin auch eine Rolle im Rampenlicht: Kürzlich wurde die Lehrerin der Renataschule in Hildesheim von der Stiftung NiedersachsenMetall ausgezeichnet. „Weil sie mit Herzblut dabei ist, wenn sie ihre Schüler für MINT begeistert“ – so lobte Wirtschaftsminister Olaf Lies während der Preisverleihung, bei der insgesamt vier Lehrkräfte geehrt wurden.

Wer Augustin in ihrer Schule besucht, lernt schnell, was der Minister meint. Schon beim Weg in den Chemieraum fallen die zahlreichen „Jugend forscht“-Plaketten auf, die Schüler der Renataschule für ihre Einreichungen gesammelt haben. Augustins Erfolgsrezept im Chemie-Unterricht: Die Schüler selbst experimentieren lassen! Mit Schutzbrille und auf Sicherheitsabstand legen die Nachwuchstüftler im Unterricht Hand an. Es funkt und zischt, wenn sie etwa gemeinsam umweltfreundliche Feuerwerkskörper entwickeln.

Tanja Augustin organisierte in der ersten Corona-Phase Laptops für ihre Schüler

„Chemie kann praktisch und sinnvoll sein“, sagt die Lehrerin. Aber vor allem: kreativ! Auch Wissen will sie auf innovative Weise vermitteln: etwa wenn im schuleigenen Escape-Room der Ausgang nur dann zu finden ist, wenn vorher Chemie-Rätsel gelöst werden.

„Je mehr Schüler selbst machen können, umso eifriger und länger sind sie dabei.“ Tanja Augustin, Chemielehrerin in Hildesheim

In der Begeisterungsfähigkeit der Schüler sieht Augustin eine große Chance. „Je mehr sie selbst machen können, umso eifriger und länger sind sie dabei. Das Thema muss sie irgendwie erreichen, dann brennen sie auch dafür“, sagt die 47-Jährige. Diesen Ansatz verfolgt sie auch mit dem Schulgarten, den sie auf dem Schulgelände ins Leben gerufen hat. Und wenn man ihr dann über die Schulter schaut, wie sie im Unterricht Lego-Roboter programmieren lässt, kommt das Lob der Schüler nicht überraschend: „Einfach cool“ finden die es, wenn die kleinen Fahrzeuge wie von Geisterhand gesteuert losfahren.

Mit ihrer Leidenschaft steckt Augustin auch andere Lehrkräfte an. „Tanja läuft durch den Alltag und schaut ständig, wie Themen, die sie sieht, sich für den Unterricht nutzen lassen. Welche Alltagssituationen ein Aufhänger sind, um Kinder dafür zu begeistern.“ So sagt es Realschul-Kollegin Katia Jalali.