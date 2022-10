Radeberg. Die Ludwig-Richter-Oberschule im sächsischen Radeberg ist eigentlich ein Paradies für den Industrienachwuchs: Hier werden fast alle Schüler zum Hauptschulabschluss oder zur Mittleren Reife geführt. Eine Praxisberaterin kümmert sich ab Klasse sieben um die Berufsorientierung. Es gibt Jobpraktika und regelmäßige Ausflüge zu Betrieben. „Und daher verlässt kein Schüler unsere Schule ohne einen Plan, was er mit seinem Abschluss machen will“, sagt Deutschlehrer René Michel.

Schulen wie diese sind der Grund dafür, dass Sachsen im aktuellen INSM- Bildungsmonitor mal wieder den ersten Platz unter allen Bundesländern belegt: In den so wichtigen MINT-Fächern, also Mathe, Informatik und Naturwissenschaften und Technik, erreichen die sächsischen Schüler bundesweit Bestnoten.

Ob das so bleibt? Michel hat da so seine Zweifel. „Uns fehlen in Sachsen zurzeit mehr als 1.500 Lehrer“, sagt der 32-Jährige, der auch stellvertretender Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbands im Verband für Bildung und Erziehung ist. Auch an der Ludwig-Richter-Schule bleiben immer mehr Pulte frei: So gibt es für die rund 300 Schüler nur einen einzigen Physiklehrer, auf offene Stellen hatte sich niemand beworben. Damit keine Stunden ausfallen, stopfen zwei Kollegen aus anderen Fächern das Physik-Loch.

Lehrermangel: „Das große Drama erleben wir in vier, fünf Jahren“

„Auch in Mathe fehlen uns Kollegen“, so Michel, eine Englischlehrerin springt ein. Und er als Deutschlehrer unterrichtet neuerdings auch Musik – dafür ist im Kollegium überhaupt niemand ausgebildet. „Wir versuchen, den Mangel mit viel Engagement auszugleichen“, fasst Michel zusammen. „Das mag eine Weile funktionieren. Aber es geht zulasten aller Beteiligten.“

Nicht nur in Sachsen, überall in Deutschland leeren sich die Lehrerzimmer. Schon 2021 fehlten nach einer Berechnung der Kultusministerkonferenz (KMK) bundesweit 7.300 Lehrkräfte. Der Deutsche Lehrerverband hält diese offizielle Zahl für stark untertrieben, er geht von mehr als 32.000 fehlenden Pädagogen aus. Harte Daten dazu scheint es nicht zu geben.

Was Studien aber zeigen: In den nächsten Jahren wird es nicht besser. „Wenn man einfach mal das Schüler-Lehrer-Verhältnis von heute als Maßstab anlegt, werden uns 2025 voraussichtlich 35.000 Lehrkräfte fehlen, 2029 sogar 68.000.“ So sagt es Wido Geis-Thöne, Bildungsexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW), das kürzlich eine Prognose zum Thema veröffentlicht hat. „Das große Drama werden wir in vier, fünf Jahren erleben, weil dann noch mehr Kinder als jetzt in den weiterführenden Schulen ankommen.“ Allerdings: So zersplittert die deutsche Schullandschaft ist, so stark unterscheiden sich die Regionen in puncto Lehrermangel. Überalterung etwa ist eher ein Problem der östlichen Bundesländer. Im Westen haben sich die Kollegien laut IW-Studie schon deutlich verjüngt. Auch bei den Schularten gibt es Unterschiede: Während Grund- und Berufsschulen immer verzweifelter Personal suchen, können viele Gymnasien laut KMK noch aus dem Vollen schöpfen – zumindest in Fächern wie Deutsch. MINT-Pauker dagegen fehlen fast flächendeckend.

Für die Industrie sind das düstere Aussichten: Denn für die klassische Produktion, für die Entwicklung klimafreundlicher Technologien, für die smarten Fabriken von morgen – da braucht es Beschäftigte mit guten Mathe- und IT-Kenntnissen.

Der Mangel in abgelegeneren Regionen verstärkt sich noch dadurch, dass Junglehrer sich ihren Arbeitsort schon fast aussuchen können. „Wolfsburg ist für viele nicht attraktiv“, sagt etwa Thomas Eisenhuth, Schulleiter des dortigen Theodor-Heuss-Gymnasiums. Neue Lehrer ziehe es in Niedersachsen eher nach Hannover oder Braunschweig.