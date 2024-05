1 / 4 : Schutz auch vor Steinschlag: Pascal Hauck mit dem Spartenleiter Qualität Ferdi Colakdemirci und Werkdirektor Matthias Battermann (von links) beim Messen der Lackschichtdicke. Bild: aktiv/Daniel Roth

2 / 4 : Genaue Prüfung: Fast alles, was auf Schienen fährt, kommt in die Serviceabteilung von GHH Radsatz in Oberhausen. Bild: aktiv/Daniel Roth

3 / 4 : Lärmschutz: Schlosser Peter Wojdas baut Dämpfungsringe in die Räder ein. Diese Bauteile halbieren die empfundene Lautstärke des Abrollgeräuschs, wenn der Zug fährt. Bild: aktiv/Daniel Roth