Viele Unternehmen gewähren ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sonderzahlungen. Die bekanntesten sind wohl Weihnachts- und Urlaubsgeld, ebenso gehören Gratifikationen für gute Leistungen oder Bonuszahlungen dazu, wenn bestimmte Ziele erreicht wurden, genauso wie die Beteiligung am Gewinn des Unternehmens. Auch Treueprämien oder Hochzeits- und Geburtsbeihilfen zählen zu den Sonderzahlungen genauso wie Sachleistungen, etwa Gutscheine, Geschenke oder bestimmte Dienstleistungen.

Sonderzahlungen gibt es immer zusätzlich zum Entgelt „Sonderzahlungen sind Extrazahlungen, die in der Regel in Form einer Einmalzahlung ergänzend zum monatlichen Gehalt gewährt werden“, erklärt Professor Franz-Josef Rose, Leiter der Rechtsabteilung der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Mit ihnen sollen etwa gute Leistungen belohnt werden oder sie sollen Beschäftigte besonders motivieren. Auch zur Mitarbeiterbindung werden Einmalzahlungen eingesetzt.

Einen Anspruch laut Gesetz haben Angestellte auf Sonderzahlungen grundsätzlich nicht; solche Regelungen werden meist in Tarif- oder in Arbeitsverträgen beziehungsweise Betriebsvereinbarungen festgehalten. Aber auch durch die sogenannte „betriebliche Übung“ kann ein Anspruch auf eine Sonderzahlung entstehen, sagt Rose: „Dies geschieht etwa dann, wenn der Arbeitgeber auch ohne eine zugrunde liegende vertragliche Vereinbarung regelmäßig eine Einmalzahlung leistet, sodass die Angestellten damit fest auch für das nächste Jahr rechnen können.“ Als Faustregel gelten hier drei Auszahlungen in Folge.

Einseitig darf ein Unternehmen in der Regel keine Änderungen bei einer Sonderzahlung vornehmen

Nun ist es aber auch vorstellbar, dass ein Unternehmen eine Sonderzahlung nicht mehr leisten möchte, aus welchen Gründen auch immer – kann es sie dann einfach abschaffen oder kürzen? Nein, sagt der Experte. Eine Änderung ist nur in bestimmten Fällen erlaubt.

Sofern die Regelung zur Zahlung im Arbeitsvertrag festgehalten ist, ist dies einseitig, also nur von einem der Vertragspartner ausgehend, nicht möglich: „Dafür müsste eine Änderungskündigung ausgesprochen werden.“ Diese sei aber nur unter schwer zu erfüllenden Voraussetzungen wirksam. Grundsätzlich können sich allerdings Arbeitnehmer und Unternehmen einvernehmlich über eine Änderung verständigen.