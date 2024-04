Gemeinsame Forschung an klimafreundlichen Antrieben

Ziel ist es dort, klimafreundliche und zukunftssichere Antriebe zu entwickeln, die etwa auf die Batterie oder die Wasserstoff-Brennstoffzelle setzen. Dabei werden Synergien zwischen Wissenschaft und Industrie hergestellt. Die Partner nutzen dabei unter anderem Labore, spezialisierte Prüfstände und Mess-Einrichtungen gemeinsam und kooperieren bei Lehre und Weiterbildung im Rahmen von Vorlesungen und Modulen.

Außerdem arbeitet MAN mit Hochschulen bei zahlreichen Forschungsprojekten zusammen. Im Projekt „Anita“ mit der Hochschule Fresenius und weiteren Partnern etwa ging es in den vergangenen Jahren darum, das Potenzial eines autonomen Lkw-Verkehrs im Containerumschlag zu belegen. Es sollte aufgezeigt werden, wie selbstfahrende Lkws mit der passenden Einbindung in die Infrastruktur den kombinierten Güterverkehr auf Straße und Schiene zukünftig leistungsfähiger, planbarer und flexibler machen können. Entwicklung, digitale Integration und Praxistests waren erfolgreich und zeigten eine um bis zu 40 Prozent höhere Produktivität.

Ums autonome Fahren dreht es sich auch aktuell im Projekt „Atlas-L4“, an dem MAN seit 2022 unter anderem mit der Technischen Universität München arbeitet. Im Fokus steht der fahrerlose Lkw-Verkehr auf der Autobahn, der auf dem Weg zwischen den Logistikzentren zu mehr Sicherheit und Effizienz führen soll. Läuft alles nach Plan, wird dazu bis Ende des Jahres ein industrietaugliches Konzept vorliegen.

Zusammenarbeit auch in Lehre und Ausbildung

Aber nicht nur in der Forschung, sondern auch in Ausbildung und Lehre ziehen Wirtschaft und Wissenschaft vielerorts an einem Strang. So schreiben Studenten oft Abschlussarbeiten mit direktem Unternehmensbezug und behandeln Probleme, die im Geschäftsalltag eine Rolle spielen.

Darüber hinaus finanzieren Unternehmen ganz oder zum Teil Professuren an Hochschulen. Der Autohersteller Audi etwa unterstützt die Stiftungsprofessur „KI-Methoden in der Produktion“ an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Zahlreiche Führungskräfte aus der Wirtschaft übernehmen an Hochschulen zudem die Rolle von Gastdozenten. So sind sie nah dran am kommenden Nachwuchs und bringen ihre Erfahrung aus der Praxis in die Lehre ein.

Im dualen Studium sind die theoretische Ausbildung an der Hochschule und Praxiserfahrung im Unternehmen miteinander verzahnt. Nach einem viereinhalbjährigen Verbundstudium etwa haben Absolventen eine Berufsausbildung und einen Studienabschluss in der Tasche. Mittlerweile ist mehr als jedes 15. Studium in Bayern ein duales Studium.

Bei großen Unternehmen wie BMW oder Audi sind solche Angebote längst selbstverständlich – und die Auswahl ist riesig. Doch auch bei mittelständischen Unternehmen wie etwa der Maschinenfabrik Reinhausen in Regensburg gehört das duale Studium mittlerweile zum etablierten Angebot für Nachwuchskräfte. Acht Fachrichtungen sind beim Hersteller von Hochspannungstechnik derzeit möglich – von BWL, Informatik und Mechatronik bis hin zum Maschinenbau.

Von den mehr als 40 jungen Menschen, die im vergangenen Jahr bei der Maschinenfabrik Reinhausen in den Beruf gestartet sind, strebt rund ein Viertel einen Studienabschluss im Rahmen eines dualen Studiums an.