Event-Schiff bezieht seine Energie aus drei Quellen

Das vor vier Jahren an einen Berliner Auftraggeber verkaufte knapp 36 Meter lange Event-Schiff „Orca ten Broke“ fährt mit null Emissionen. Der Clou: Neben einer Photovoltaik-Anlage auf dem absenkbaren Sonnendach und starken Batterien ist der für 200 Personen zugelassene Kahn zusätzlich mit einem Generator ausgerüstet, der mit HVO-Diesel (Hydrogenated Vegetable Oil) betrieben wird. Der spezielle Kraftstoff wird aus gebrauchtem Pflanzenöl und -fett gewonnen.

Das Unternehmen muss sich mit seinen Schiffen gegen starke ausländische Konkurrenten behaupten: Nach einer europaweiten Ausschreibung beauftragte die Gemeinde Oberbillig an der Mosel Ostseestaal 2017 mit dem Bau einer elektrischen Autofähre. Das ausschließlich mit Solarenergie und Batteriestrom betriebene Schiff verbindet die Kommune mit dem gegenüberliegenden Wasserbillig in Luxemburg. Die 28 Meter lange „Sankta Maria II“ transportiert pro Fahrt bis zu 45 Personen und sechs Autos. Durch den Wegfall der vorherigen konventionellen Autofähre werden jährlich 14.000 Liter Diesel eingespart.

Neue Tochter gegründet

Das Geschäft mit E-Schiffen nimmt an Bedeutung weiter zu. Deshalb hat das Unternehmen vor drei Jahren eine neue Tochter gegründet: die Firma Ampereship.

„Mit Ampereship wollen wir uns noch stärker auf den Zukunftsmarkt emissionsfreier Schifffahrt fokussieren und als führender Anbieter etablieren“, sagt Ostseestaal-Technik-Direktor Kühmstedt, der zugleich als Geschäftsführer der Ampereship GmbH fungiert.

Neues E-Schiff mit technischen Raffinessen

Jedes neue Schiff, das die Ingenieure austüfteln, verschafft zusätzliches Know-how. „Die gesammelten Erfahrungen bringen wir in die aktuellen Projekte mit ein“, so Ingo Schillinger, verantwortlicher Manager bei Ampereship.

So hat unlängst die Reederei Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB) mit Sitz in Konstanz (Baden-Württemberg) ein Elektro-Solar-Fahrgastschiff bestellt, bei dem es sich laut Schillinger „um eine ganz neue Leistungs- und Größendimension handelt“.

Optimierung in Sachen Strömungsverhalten

Der Katamaran erhält einen Aluminiumrumpf, der computerunterstützt in Sachen Strömungsverhalten optimiert wurde. Zudem kommen eine speziell entwickelte Steuerungssoftware für das Energiemanagement zur Anwendung, ein innovatives Magnetanlegesystem und erstmals bifaziale (zweiseitige) Solarmodule, die Energie auf ihrer Vorder- und Rückseite erzeugen können. Das 30 Meter lange Schiff kann 300 Passagiere befördern. Vorsorglich hat sich die Reederei eine Option für einen zweiten Neubau bis Ende 2022 gesichert.

Die Stralsunder haben bis heute zwölf Elektro-Solarschiffe produziert, darunter drei Schiffe für die einheimische Region: So pendelt seit Kurzem eine neue Usedom-Fähre am Stettiner Haff. Emissionsfrei überqueren auch die Rostocker im Stadthafen die Warnow. Ende Juli lieferte Ostseestaal eine vollelektrische Personen- und Fahrrad-Fähre an die Hansestadt ab. Und auf Rügens Boddengewässern verkehrt der Katamaran „Sünje“.

Auftrag aus dem Ausland

„Mit diesen Neubauten tragen Ostseestaal und Ampereship als regional verankerte Unternehmen dazu bei, auch in Mecklenburg-Vorpommern die E-Mobilität aufs Wasser zu bringen“, unterstreicht Kühmstedt.

Inzwischen gehören die Stralsunder bei Elektro-Solarschiffen nach eigenen Angaben europaweit zu den führenden Unternehmen, und in Deutschland sind sie sogar die Nummer eins. Das hat sich auch im Ausland herumgesprochen: Im Frühjahr bekamen sie erstmals eine Bestellung aus dem Ausland. Die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) hat bei Ostseestaal gleich drei baugleiche Elektro-Fahrgastschiffe bestellt.