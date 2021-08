Das Klimagas einfach aus der Luft filtern

Kraftwerke, Autos, Heizungen pusten immer mehr Klimagas in die Atmosphäre, jetzt kann man das CO2 erstmals wieder rausfiltern. Etwa mit den containergroßen Anlagen der Züricher Firma Climeworks. Die 15. und bisher größte Anlage der Schweizer wird aktuell in Island fertiggestellt. Ab September wird sie jährlich 4.000 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre filtern, die im Untergrund gespeichert werden. Die Uni RWTH Aachen attestierte der Technik eine Entnahme-Effizienz von 90 Prozent, wenn sie mit grüner Energie betrieben wird. Technik zur Direktabscheidung („Direct Air Capture“) gibt es auch von zwei Firmen in den USA und Kanada.

Menge: keine Expertenschätzungen

Preis: 95 – 230 US-Dollar je Tonne

Fazit: Daumen hoch

Klimagas zu Stein machen

Das isländische Unternehmen Carbfix verwandelt Kohlendioxid in Stein. Dazu wird das Klimagas in Wasser aufgelöst und über 400 Meter tief in die Erde gepumpt. Dort bildet sich in weniger als zwei Jahren aus dem Kohlendioxid Carbonat-Gestein. Dadurch ist das Gas für Jahrtausende fest gebunden. Seit 2014 hat Carbfix so bereits 70.000 Tonnen Klimagas aus einem Geothermie-Kraftwerk weggespeichert. Jetzt will das Unternehmen im Südwesten der Insel für über 220 Millionen Euro einen Terminal für Gastanker bauen. Firmenchefin Edda Sif Pind Aradóttir hat große Pläne: 2030 will sie bereits drei Millionen Tonnen Klimagas speichern. Geologen von Carbfix schätzen, dass Island ein Mehrfaches der globalen jährlichen Emissionen aufnehmen könnte.

Menge: keine Expertenschätzung

Preis: 35 – 80 US-Dollar je Tonne

Fazit: Daumen hoch

CO2-Entnahme plus unterirdische Speicherung

Man kann Klimagas auch in tiefe Gesteinsschichten pressen und dort wegspeichern (Fachbegriff: „Carbon Capture and Storage“). 2008 bis 2013 wurde die Technologie im brandenburgischen Ketzin getestet: 67.000 Tonnen CO2 wurden in 630 Meter Tiefe in Sandstein gepresst. Cornelia Schmidt-Hattenberger, Gruppenleiterin Geologische Speicherung beim Helmholtz-Zentrum Potsdam: „Undichtigkeiten gab es bei dem CO2-Speicherversuch in Ketzin nicht. Auch bei den derzeit in Deutschland betriebenen 33 unterirdischen Erdgasspeichern werden Speichertechnologien seit Jahren sicher angewendet.“

Laut der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe könnten geeignete Gesteinsschichten problemlos 50 bis 70 Millionen Tonnen CO2 im Jahr aufnehmen. Aber die Speicherung ist umstritten. Eine Alternative bietet Norwegen: Die Skandinavier wollen Klimagas in großem Stil unter der Nordsee speichern.

Menge: 500 – 5.000 Millionen Tonnen

Preis: 100 – 300 US-Dollar je Tonne

Fazit: Daumen hoch

Das Klimagas als Rohstoff nutzen

Aus dem sehr stabilen Klimagas Chemieprodukte herstellen – dem Leverkusener Konzern Covestro und Aachener Max-Planck-Forschern ist das mithilfe von Katalysatoren gelungen. Covestro fertigt damit Vorprodukte für Schaumstoff von Matratzen oder für den Autoinnenraum. Eine Anlage in Dormagen bei Köln produziert jährlich bis zu 5.000 Tonnen Vorprodukt. Die Konzerne Evonik und Siemens stellen in einer Versuchsanlage in Marl aus CO2 Spezialchemikalien her. Und Forscher der Hochschule ETH Zürich erzeugen in einem Sonnenreaktor bei 1.500 Grad Celsius aus CO2 und Wasser Synthesegas. Noch sind das winzige Mengen, aber mit einer Solaranlage von einem Quadratkilometer Fläche ließen sich pro Tag 20.000 Liter Kerosin produzieren.