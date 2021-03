Steigende Zusatzbeiträge belasten auch die Betriebe

Aber das wäre natürlich kein gangbarer Weg, wie Jochen Pimpertz betont, Experte fürs Thema am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Schließlich bezahlen die Betriebe auch den Zusatzbeitrag zur Hälfte – und steigende Lohnzusatzkosten gilt es am ohnehin schon sehr teuren Standort D zu vermeiden.

„Es ist wichtig und richtig, die Sozialbeitragsbelastung in der Summe auch weiterhin unter 40 Prozent zu halten“, betont Pimpertz. Steigende Steuerzuschüsse seien also nötig. „Sie ändern aber nichts an den zwei Grundproblemen, die hinter der Kostendynamik stecken“, erklärt der Ökonom: „Der medizinisch-technische Fortschritt bringt bessere, aber eben oft auch kostspieligere Behandlungsmöglichkeiten. Und in unserer alternden Gesellschaft gibt es immer mehr Rentner, die weniger Beiträge zahlen, aber überdurchschnittlich hohe Ausgaben verursachen.“

Experte: Die freie Arztwahl sollte nicht mehr kostenlos zu haben sein

Man müsse also auf der Ausgabenseite gegenhalten, fordert Pimpertz – und nicht zuletzt „Fehlanreize im System“ abstellen. Die bisher kostenlose freie Arztwahl etwa sollte es nur noch gegen einen privat zu zahlenden Beitragszuschlag geben.

Der Hausarzt wiederum sollte endlich als echter „Türöffner“ zu den Fachärzten fungieren: „Norwegen macht uns das vor“, so Pimpertz. Auch die neue elektronische Patientenakte dürfte auf Dauer wohl Einsparungen bringen. Wobei noch unklar ist, wer diese Effizienzgewinne am Ende verbuchen darf.

Viel Arbeit also für die nächste Bundesregierung – eine schnelle Patentlösung für das massive Finanzproblem der gesetzlichen Kassen ist jedenfalls nicht in Sicht.

