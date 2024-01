Wie geht die Entwicklung weiter?

Frank Laske: Die Erfahrung zeigt, dass etwa alle zwei bis drei Jahre die Transistoren noch einmal um ein Drittel kleiner werden. Die fortschreitende Digitalisierung, künstliche Intelligenz, ChatGPT und Co. werden den Bedarf an leistungsfähigen Chips noch beschleunigen. Der wachsende Bedarf an Daten bedeutet auch ein mehr an Speicherbedarf und das bedeutet auch, die Miniaturisierung muss weiter voranschreiten. Um das zu ermöglichen, wird auch dreidimensional gedacht. Das heißt: Transistoren werden in über 100 Etagen und mehr übereinander gebaut, wie wir es von Hochhäusern kennen. Auch unter diesen Bedingungen müssen unsere Maschinen in der Lage sein, Fehler zu finden und Strukturen zu messen.

Forschung und Entwicklung spielen demnach bei Ihnen eine besonders große Rolle?

Frank Laske: Ja. Die eben beschriebene Entwicklung ist nur möglich, wenn alle innerhalb der Lieferkette der Halbleiter-Industrie sich mitentwickeln und am Thema dranbleiben. Ein Großteil unserer Entwicklungsabteilung hat einen Hochschulabschluss oder einen Doktortitel. Alle unsere Mitarbeiter in der Entwicklung sind Menschen, die diese Entwicklung mit Begeisterung vorantreiben und so wie ich einfach fasziniert davon sind.

Wie ist es, Teil eines US-Konzerns zu sein?

Marcus Ritter: Wir denken und arbeiten als Deutsche sehr lösungsorientiert, sind kreative Ingenieure und daher technologisch führend. Das Geschäftsmodell unserer Konzernmutter und unsere Stärken bilden die perfekte Symbiose für unseren wirtschaftlichen Erfolg, solange unsere Zahlen auch stimmen. Denn wir dürfen nicht vergessen: Unsere langfristigen Wettbewerber werden zukünftig aus Asien kommen. Dort wird 24 Stunden 7 Tage die Woche gearbeitet. Bei Ideen wie der Vier-Tage-Woche wird es sehr sportlich, das hier mit noch mehr Effizienz auszugleichen.