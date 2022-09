Über die praktische Umsetzung der Automobilstudie diskutierten auf dem Podium Vertreter der Auto- und Zulieferer-Industrie Hessens.

Unternehmen wissen ihre Chancen zu nutzen

Bei Opel und Stellantis sind Elektrifizierung, Software und Vernetzung sowie autonomes Fahren Schwerpunktthemen. Ab 2028 soll Opel komplett batterie- und brennstoffzellen-elektrisch sein. „Unsere Elektrifizierungs- und Softwarestrategien werden unseren Wandel hin zu einem führenden nachhaltigen Mobilitäts-Technologieunternehmen unterstützen“, so Andreas Marx, Deutschland-Chef von Opel. Mit dem Vivaro-e Hydrogen hat Opel als erster Hersteller in Deutschland bereits einen Brennstoffzellen-Transporter auf den Markt gebracht.

„Daimler Truck verfolgt bei der Elektrifizierung eine Doppelstrategie: mit batterie- und wasserstoffbasierten Antrieben “, erklärte Frank H. Lehmann, Werkleiter Mercedes-Benz-Werk Kassel. Das Kompetenzzentrum für konventionelle Achsen und elektrische Antriebssysteme für Trucks wird weiter aufgebaut.

Lehmann: „Achsen werden immer gebraucht, unabhängig vom Antrieb und auch in autonom fahrenden Trucks, die wir noch in diesem Jahrzehnt auf den Markt bringen wollen.“ Auch Hyundai Motor ist mit alternativen Antrieben unterwegs – und Nummer drei weltweit bei den Zulassungen von e-Modellen.

Gearbeitet wird dort am autonomen Fahren und, mit Blick auf die Zukunft, an der Mobilität im urbanen Luftraum. „Wir planen, den jährlichen weltweiten Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen auf 1,87 Millionen Einheiten zu steigern“, so Jürgen Keller, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland auf dem Spätsommerforum. In Deutschland ist Hyundai der größte Arbeitgeber unter den Automobilimporteuren mit Schwerpunkt in Hessen.

Die Roemheld-Gruppe, Laubach, ist spezialisiert auf Spanntechnik für Fertigungs- und Montageprozesse. Entwicklungsoptionen sieht die Geschäftsführerin Julia Reichert in der Automatisierung von Prozessen sowie Prüfvorgängen, in der Umrüstung von Produktionsstätten auf Elektrifizierung und der Datenaufnahme. Für sie steht fest: „Planungssicherheit wird es künftig nicht mehr so wie früher geben, deshalb müssen wir in unserer Planung immer Platz für Veränderungen haben.“

Unternehmer-Talk: die wichtigsten Zitate