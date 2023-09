Ein kleiner, hundeähnlicher Roboter war der Hingucker beim zweiten Netzwerk-Event „Startups X Hessenmetall“, das vor Kurzem bei EintrachtTech in Frankfurt stattfand. Sein „Herrchen“ Dr. Dorian Scholz, Mitgründer von Energy Robotics, war denn auch ein gefragter Gesprächspartner.

Das Darmstädter Start-up hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen durch autonome Roboter von gefährlichen, stupiden oder auch unerwünschten Aufgaben zu entlasten. Über eine eigene Softwareplattform werden Roboter und auch Drohnen so programmiert, dass sie zum Beispiel Kontrollgänge machen können und so die betriebliche Effizienz oder auch die Sicherheit am Arbeitsplatz in industriellen Umgebungen erhöhen.

Mehr als 30 solch spannender Jungunternehmen hatten bei dem Event Gelegenheit, sich und ihre Geschäftsideen zu präsentieren und sich mit Firmen aus der hessischen Metall-, Elektro- und IT-Industrie auszutauschen.

Von vielfältigen und smarten Ideenkönnen alle profitieren

Umgekehrt stellten Unternehmen aus der traditionellen M+E-Industrie ihre Kooperationsangebote den Start-ups vor: Vertreten waren die Viessmann Group Allendorf/Eder, Fujitsu Services Deutschland, das Siemens Schaltanlagenwerk (beide Frankfurt) und der Metallverarbeiter Schoder in Langen.