Schließlich bleiben ohne geschützte Sendemasten und Rechenzentren auch Daten nicht sicher. Im Entwurf zum Dachgesetz werde der physische Schutz zwar angesprochen, aber für den Bau nicht konkretisiert, kritisiert der Experte: „Wir brauchen hier dringend einheitliche Vorgaben!“ So wie es sie bei anderen Immobilien schon gibt: „Bei Flughäfen und Atomkraftwerken zum Beispiel haben wir in Deutschland die strengsten Schutzkonzepte der Welt.“

Ersatzsysteme sollen den Zusammenbruch verhindern

Und was ist mit unseren Stromnetzen? Bei einem längeren Blackout könnte auch die sicherste Architektur keine Schäden verhindern. Video-Anruf bei Daniel Lichte. Er ist Abteilungsleiter im 2019 gegründeten DLR-Institut für den Schutz der terrestrischen Infrastrukturen in Sankt Augustin. Sein Team untersucht im Auftrag von Stromnetzbetreibern, wie sich Leitungen besser gegen Störungen wappnen lassen. „Lange Zeit war dieses Thema in der Öffentlichkeit kaum präsent“, sagt Lichte. Seit einigen Jahren werde dagegen vermehrt in Forschung investiert.

Zum Beispiel arbeitet das DLR-Institut an digitalen Zwillingen: computergestützte, mit aktuellen Informationen gespeiste Modelle von Infrastrukturen, an denen sich mögliche Katastrophenszenarien durchspielen lassen. „Im Ernstfall hätte man dann einen Zeitvorteil, weil man weiß, wie man am besten reagieren sollte“, sagt Lichte. Ein anderes Projekt ist im Januar 2023 gestartet: Es geht darum, wie sich küstennahe Gebiete besser gegen Extremwetterereignisse wie Sturmfluten schützen lassen. „Wir können nicht alle Ereignisse verhindern“, sagt Lichte. „Aber wir können uns besser vorbereiten.“

Auch bei der Deutschen Bahn arbeitet man an resilienteren, also widerstandfähigeren Systemen. „Wir sind dabei, zusätzliche Ersatzstrukturen aufzubauen“, bestätigt eine Sprecherin. Etwa beim Funknetz, das im Oktober teilweise zusammengebrochen war. Ein Stillstand wegen zweier durchtrennter Kabel wäre in Zukunft wohl so einfach nicht mehr möglich.