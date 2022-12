Optimierte Kesselbrücke zum Abspulen von Kabeltrommeln

So eine Kabeltrommel bringt locker 50 Tonnen auf die Waage und ist vier bis fünf Meter breit. Aber das ist erst der Anfang. Die neue Generation wird acht bis zwölf Meter breit sein und bis zu 100 Tonnen wiegen. Auch dafür präsentiert das Unternehmen, das Sales- und Service-Niederlassungen unter anderem in Florida, London und Dubai betreibt, nun eine Lösung: Mithilfe optimierter Kesselbrücken, das sind extrem absenkbare Abschnitte innerhalb der Schwerlastmodule, reduziert sich die Ladehöhe nochmals. Darauf sollen dann Kabeltrommeln mit mehr als 90 Tonnen transportiert werden.

„Außerdem ist es dann nicht mehr nötig, die Trommeln per Kran abzuladen. Sie bleiben auf dem Fahrzeug und werden von dort aus abgespult. Das ist neu, das gibt es in dieser Dimension noch nicht“, erklärt Steffen Rückriem von Goldhofer. Die Kabeltrommelbrücken sind mit Gleichlauf-Motoren versehen. „Damit kann man mit konstanter Geschwindigkeit abwickeln.“ Entstanden ist die Neuentwicklung in Zusammenarbeit mit der Firma Ramonat, einem Spezialisten für Energieanlagen.