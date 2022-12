„Wir sehen, dass seit dem Angriffskrieg in der Ukraine die Zahl der Cyberattacken aus Russland auch hierzulande sprunghaft angestiegen ist“, erklärt Sicherheitsexpertin Mann. Eine größere Gefahr ging in diesem Jahr nur noch von China aus – 43 Prozent aller Attacken ließen sich ins Reich der Mitte zurückverfolgen. Und auch der Einzeltäter hat mehr und mehr ausgedient. „Erstmals liegen in unserer jährlichen Untersuchung das organisierte Verbrechen und professionelle Banden an der Spitze der Rangliste der Täterkreise.“ Umso wichtiger ist für Unternehmen der möglichst umfassende Schutz ihrer kritischen Infrastruktur. Denn Angriffe etwa auf IT-Systeme können gravierende Folgen haben. Es drohen Produktionsstopps und Schäden in Milliardenhöhe.