Neben den Booten stehen die ebenfalls bereits vorgefertigten Deckshäuser. Der Innenausbau ist im vollen Gange. Von den Decken auf den Kommandobrücken hängen wie Girlanden meterlange Kabelschlaufen. Sind diese wie alle anderen Baugruppen und Ausrüstungen verbaut, naht die „Hochzeit“. Dann werden die Deckshäuser auf die Boote gehievt.

Clevere Maßnahme reduziert den Lärm

„Sie sind elastisch auf speziellen Kunststoffpuffern gelagert, sodass der Geräuschpegel auf der Brücke stark gedämpft wird“, beschreibt Hobusch eine weitere schiffbauliche Besonderheit der Konstruktion.

Der Maschinenbau-Ingenieur heuerte Ende 2014 bei Tamsen Maritim an; seit zwei Jahren ist er im Neubau beschäftigt, für den er auch die organisatorisch-technologischen Voraussetzungen mit geschaffen hat.

Der 47-Jährige zeigt auf eine breite Arbeitsbühne an der Hallenseite. In der Höhe reicht die Plattform, die neu errichtet wurde und auf der sich mehrere Werkbänke finden, an die Schiffsdecks heran. Für die Beschäftigten ein großer Vorteil, denn das macht, so Hobusch, „den Zugang zu den Booten leichter, und die Kollegen haben die Möglichkeit, Vormontagen oder Zuschnitte direkt vor Ort zu erledigen“.

Im Neubau-Bereich sind nach seinen Worten ganz neue koordinative und logistische Aufgaben zu bewältigen. Beispielsweise müsse mit vielen Zulieferern kooperiert werden, außerdem gebe es unzählige Schnittstellen in den verschiedenen Fertigungsprozessen.

Rund 30 Mitarbeiter sind mit dem Bau der ersten Patrouillenboote befasst. „In den Anfängen kam es darauf an, dass das Neubau-Team zu einer Einheit zusammenwächst“, resümiert Hobusch. „Jetzt sind es die Schiffe, die wachsen.“

Auch die Marine schätzt die Arbeit von Tamsen

Auf dem Gelände von Tamsen Maritim sind schiffbaulich Hightech und Nostalgie benachbart. Während in der zweiten Neubauhalle das zwölfte Boot einer Serie von Seenotrettungsbooten entsteht, ragen nebenan in den beiden Reparaturhallen zwei lang gediente Schlepper der Deutschen Marine mit ihren Aufbauten bis fast unters Dach. Die bereits 54 Jahre in Fahrt befindliche „Wangerooge“ zeigt sich vom alten Grau befreit und erwartet einen frischen Farbanstrich.

„Der Reparatursektor macht zurzeit etwa 50 Prozent unseres Umsatzes aus“, sagt Geschäftsführer Schmoll. „Einer unserer Hauptkunden ist die Marine. Wir sind dabei, uns auch hier im Neubau zu etablieren.“ So gelang es unlängst, mit einem eigenen Projekt einen Marine-Auftrag zum Bau von zwei Arbeitsschiffen zu ergattern. Aus Kapazitätsgründen werden die 20 Meter langen Schiffe gegenwärtig in Kooperation auf einer Werft in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) produziert.

Im Maschinenraum des Marine-Schleppers „Langeness“, der vor 35 Jahren in Dienst gestellt wurde, macht Projektleiter Gregor Uloth anschaulich, wie sehr spezifisch und herausfordernd Instandhaltungen betagter Schiffe sind. „Anders als beim Neubau müssen wir mit den gegebenen Strukturen umgehen. Da ist jeden Tag große Flexibilität gefragt.“ Mal sind bestimmte Bauteile nicht mehr zu bekommen, mal ist zu entscheiden, ob eine Instandsetzung noch lohnt, und ein anderes Mal gilt es, neue Technik in alte Systeme zu integrieren. Dagegen erscheinen anfallende Holzarbeiten etwa an Türen und Schränken einfach. Doch auch hier sind spezielle Fähigkeiten gefragt, über die zumeist klassische Bootsbauer verfügen.

Spannendes Azubi-Projekt

Aus diesem Grund bildet Tamsen Maritim junge Leute auch in diesem Beruf aus, wie ein Projekt in der Nachbarhalle zeigt. Dort machen die beiden Azubis Jakob Engelmann und Johann Delf gerade ein acht Meter langes Motorboot für die Saison klar. Es ist ein besonderes Boot, auch weil es der Werft gehört. Die schmucke „Raja“ wurde von Azubis über zwei Jahre lang aus einem verrotteten Rettungsboot neu aufgebaut.