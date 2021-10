Was sind die wichtigsten Ausbildungsberufe der Branche?

Generell sind alle M+E-Ausbildungsberufe zukunftsrelevant und anpassungsfähig, wie man an den Neuordnungen aus dem Jahr 2018 sieht. Klar ist, dass der Bedarf gerade an IT-Fachkräften stetig wächst und sich das auch in der Ausbildung widerspiegelt. Der Trend setzt sich ganz gewiss fort. Wichtig wird sein, digitale Grundkompetenzen zu vermitteln, die auch über das reine Jobprofil hinausgehen, sei es zum Verständnis von Geschäftsprozessen, zur Digitalisierung von Geschäftsmodellen oder auch zur daten- und plattformbasierten Wertschöpfung.

Wie digital ist die Ausbildung in Hessens M+E-Industrie?

Die Frage ist: Was verstehen wir alles unter „digital“? Der Austausch innerhalb der Ausbildung über Lernplattformen, virtuelle Konferenzsoftware, Messengerdienste und so fort ist mittlerweile bei einem großen Teil der Betriebe Standard. Das hat sich während der Pandemie etabliert, und das wird bleiben, wie unsere Umfrage belegt. Auch die angepassten M+E-Ausbildungsordnungen bilden zentrale Aspekte der Digitalisierung der Arbeitswelt und Anwendungskompetenzen von Industrie 4.0 als Teil der Digitalisierung ab, etwa IT-Sicherheit oder additive Fertigungsverfahren. Gerade weil wir aber in Zeiten der technologischen Dynamik leben, muss sich das Ausbildungssystem künftig inhaltlich und methodisch flexibel weiterentwickeln. Das gilt auch für die Berufsschulen.