Diverse Teams motivieren sich zu Höchstleistungen

Die Managerinnen erzählten von Höhen und Tiefen, gaben Tipps und machten Mut für das Arbeiten in einer Männerdomäne. „Haben Sie Mut, machen Sie sich groß und suchen Sie sich weibliche und auch männliche Verbündete für Ihre Interessen“, empfahl Bettina Volkens. Und für Ariane Reinhardt steht fest: „Diverse Teams können sich gegenseitig zu Höchstleistung motivieren, und dieses Potenzial zu verschenken, wäre für jedes Unternehmen fatal.“

Bei den Teilnehmerinnen kam das gut an. Die nächsten Events sind schon geplant. Und was wäre für das Netzwerk der größte Erfolg? Isabelle Himbert: „Dass unser Netzwerk in einigen Jahren überflüssig ist, weil Frauen in Führungspositionen in den M+E-Betrieben dann längst eine Selbstverständlichkeit sind.“