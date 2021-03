Bis es nicht mehr geht?

Bis der Druck so groß wird, dass man was ändern muss! Insofern könnten zum Beispiel die durch Corona aufgedeckten Defizite so etwas sein wie ein großer Weckruf. Ich bin optimistisch, dass wir den hören.

Sind wir vielleicht einfach zu bequem?

Die meisten Menschen bleiben ganz gern in ihrer Komfortzone. Das liegt an neuronalen Netzen, an bestimmten Verhaltensweisen, die wir uns beigebracht haben. Jetzt aber quasi mit dem Zeigefinger auf die Defizite zu zeigen, bringt uns ja auch nicht viel weiter.

Sie glauben, wir sind zu negativ?

Zumindest ist die Dauernörgelei sicher auch typisch deutsch. Natürlich merken wir gerade, dass uns etwa eine bessere digitale Infrastruktur in Corona-Zeiten gutgetan hätte. Aber wollen wir deshalb ein System wie in China haben, bloß weil die da alle so herrlich digital ticken? Also, ich zumindest nicht.

Mit „weiter so“ ist es nicht getan, oder?

Nein, sicher nicht. Trotzdem: Ich glaube schon, dass so manch anderes Land auch jetzt auf uns schaut und sagt: Leute, motzt mal nicht so viel. Im interantionalen Vergleich schlagt ihr euch noch ganz ordentlich.