Anlass zur Sorge bereitet auch, dass knapp die Hälfte jener Firmen, die nur eingeschränkt produzieren können, wichtige Güter für kritische Infrastruktur herstellt, etwa Energie, IT, Medizintechnik. Dadurch könnte sich der Mangel an bestimmten Gütern verschärfen. Das könnte etwa das Ausbautempo bei erneuerbaren Energien drosseln. Noch gravierendere Auswirkungen hätte es, so Brossardt, wenn durch ein Gas-Embargo weitere wichtige Glieder der Wertschöpfungskette ausfallen.