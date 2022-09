München/Köln. Alles wird teurer. So fühlt es sich jedenfalls gerade an. Und dieses Gefühl bestätigen auch die Zahlen. Die Inflationsrate in Bayern lag in diesem August bei satten 8,4 Prozent, vermeldete jüngst das Statistische Landesamt. Nahrungsmittel wurden um 16 Prozent teurer, Strom um knapp 13 Prozent.

Verschiedene Gewerkschaften, so auch die IG Metall, verlangen vor allem aus diesem Grund kräftige Lohnsteigerungen in den angelaufenen und kommenden Tarifverhandlungen. Viele Ökonomen sehen das allerdings mit Sorge. Sie fürchten, dass ein hoher Tarifabschluss die Inflation weiter anfachen könnte.

„Eine entscheidende Frage ist, ob die hohe Inflation von langer Dauer ist“

„Es wäre fatal, falls sich die Arbeitnehmerseite mit ihren Forderungen durchsetzen sollte“, urteilt etwa Hagen Lesch, Tarifexperte im Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Der Ökonom fürchtet den Beginn einer Lohn-Preis-Spirale. Sie beschreibt einen Vorgang, bei dem sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln. „Diese Gefahr ist zuletzt zweifellos größer geworden“, schätzt er.

Eine entscheidende Frage wird sein, ob die aktuell hohe Inflation von langer Dauer ist – und ob es gelingt, solche Befürchtungen zu zerstreuen. Werden allerdings spürbare, sich wiederholende Preisschübe erwartet oder sogar beobachtet, könnten Arbeitnehmer versucht sein, in Tarifverhandlungen auf höhere Löhne zu pochen, um zumindest ihre Kaufkraft zu erhalten.