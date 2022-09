Hans Jürgen Kalmbach, CEO des Armaturen- und Brausen-Herstellers Hansgrohe in Schiltach: „Sowohl Hansgrohe als auch die deutsche Wirtschaft insgesamt stehen aktuell vor größeren Herausforderungen denn je. Bei Hansgrohe liegt ein sehr gutes Jahr hinter uns, vor allem wegen der Pandemie. Denn die Menschen haben ihr Geld eher in ihr Zuhause gesteckt als zum Beispiel in Urlaub. Jetzt zeichnet sich aber eine Trendwende im Baumarkt ab, infolge der höheren Kosten. In Zentraleuropa etwa stagnieren unsere Auftragseingänge.

So beschäftigt uns die Inflation von zwei Seiten her: zum einen durch die nachlassende Nachfrage, zum anderen beim Einkauf. Infolge der Engpässe an den Rohstoffmärkten sind die Preise für die Metalle, die wir verarbeiten, durch die Decke gegangen – vor allem für Kupfer und Zink. Diese Preissteigerungen mussten wir zwangsläufig weitergeben. Dadurch werden unsere Produkte allerdings teurer. Wir fragen uns: Wie lange kann das so gehen? Wie viele Preiserhöhungen kann der Markt vertragen?

„In Sachen Energie haben wir uns auf eine Mangellage vorbereitet.“

Die Lieferkettenstörungen sind für uns ebenfalls ein riesiges Thema, weil wir auch Lieferanten in Asien und Produktionsstätten in China haben, von denen wir Vorprodukte beziehen. In Sachen Energie haben wir eine Taskforce aufgebaut, um uns auf eine Mangellage im Winter einzustellen. Zum Glück haben wir in den letzten Jahren viel in Energieeffizienz investiert. Für die Heizung haben wir von Gas auf Öl umgestellt, in den Gebäuden werden wir die Temperaturen absenken.

Für das kommende Geschäftsjahr kalkulieren wir mit drei Szenarien. Die reichen von einem leichten Wachstum bis zu einem Absatzrückgang im schlimmsten Fall. Wir sind allerdings optimistisch, dass wir es gemeinsam auch durch diese Krise schaffen.“