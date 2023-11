Sein Chef Lutz Neugebauer begrüßt die Aktivitäten ausdrücklich. „Wir pflegen hier ein sehr persönliches Miteinander und setzen auf die Erfahrung und das Wissen unserer älteren Kolleginnen und Kollegen. Für Akki steht unsere Tür immer offen.“

Fachleute mit Erfahrung und Motivation

Auch die Vincorion Gruppe mit Hauptsitz in Wedel steht der Beschäftigung von Ruheständlern positiv gegenüber. Das Technologie-Unternehmen produziert mit mehr als 700 Mitarbeitern in Wedel, Altenstadt und Essen Produkte für den Sicherheits- und Verteidigungsbereich, die Luftfahrt sowie für die Bahn- und Transport-Industrie. „Fachleute mit Erfahrung, Know-how und Motivation sind uns willkommen, zumal dann, wenn sie früher schon bei uns gearbeitet haben“, sagt Personalleiterin Nina Römhild.

Zu diesen Fachleuten zählt der 68-jährige Elektrotechnik-Ingenieur Jürgen Schulze. Seit den 80er Jahren war er als Entwicklungs- und Projektingenieur in verschiedensten Einsatzgebieten aktiv. Er hat Mikroprozessoren und elektronische Schaltungen entwickelt, Simulationsmodelle realisiert und war zeitweilig auch als Ausbildungsbetreuer tätig.

Eine Vereinbarung mit dem Teamleiter

„Als ich 2021 in Rente gegangen bin, habe ich mit meinem Teamleiter einen Deal abgeschlossen“, erinnert er sich. Falls Schulze Lust und Zeit hätte, weiter fürs Unternehmen tätig zu sein und die Firma Bedarf hat, würde sich der Teamleiter melden. „Das hat er getan, und seitdem arbeite ich in meinem alten Job weiter“, sagt er.

Derzeit ist er an drei Tagen in der Woche beschäftigt. „Wenn mal Not am Mann ist, kann ich auch länger arbeiten und eventuell einen vierten Tag einlegen“, sagt der Ingenieur.

Know-how und ein exzellentes Netzwerk

Auch der 65-jährige Techniker und Elektromechaniker Gundolf Meyer arbeitet als Rentner weiter, und zwar beim Mittelständler Hanseatic Power Solutions (HPS) in Norderstedt, wo er nahezu sein gesamtes Berufsleben verbracht hat. Das Unternehmen gehört zu den führenden Anbietern für Steuerungstechnik in der Energieerzeugung und -verteilung sowie in der Notstromversorgung und fertigt Schalt- und Steuerungsanlagen für Kunden in aller Welt.

Meyer hat Schaltanlagen mit konstruiert und gebaut und sie nach den Wünschen und Vorgaben der Kunden konfiguriert. Als Projektleiter war er für unzählige Aufträge verantwortlich und hat stets den Kontakt zur Kundschaft in aller Welt gehalten.

Teilzeitvertrag im alten Job

Aufgrund seines Fachwissens und seiner exzellenten Kundenbeziehungen ist er nach wie vor ein begehrter Mitarbeiter. Deshalb kam die Anfrage seines Arbeitgebers für ihn nicht wirklich überraschend. „Als ich Anfang 2023 in Rente gehen wollte, hat sich mein Chef erkundigt, ob ich nicht noch ein bisschen weiterarbeiten will“, erzählt er. „Da ich gern arbeite und auch meine Rente noch etwas aufstocken möchte, habe ich zugestimmt.“

Weil er einige Jahre lang wegen der Kindererziehung nur in Teilzeit gearbeitet hat, fällt seine Rente nicht allzu üppig aus. Deswegen nahm er das Angebot, weiter für das Unternehmen tätig zu sein, gerne an und arbeitet seit Juli 32 Stunden in der Woche.

Spaß an der Arbeit

Meyer gehört zu der Gruppe der arbeitenden Rentner, für die auch finanzielle Gründe in die Entscheidungsfindung einflossen. Das Geld ist aber nicht der alleinige Faktor für die Weiterbeschäftigung im Rentenalter. Nach einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) geben die meisten Befragten nichtmonetäre Gründe für ihre Erwerbsarbeit an: Spaß an der Arbeit etwa oder das Bedürfnis nach einer sinnvollen Aufgabe.

Genau diese Aspekte betont auch Gundolf Meyer. „Die sozialen Kontakte und die Herausforderungen, die man täglich bei der Arbeit hat, sind genauso wichtig für mich“, bekräftigt er.