Mädchen haben was drauf – auch für sie ist beruflich alles machbar

Um ihre technischen Fähigkeiten auszutesten, arbeiten sie mit den Unternehmen an praktischen Projekten. Da kam Erstaunliches zusammen – von der Kartoffelbatterie bis zum selbst gebauten BBQ-Grill und Süßigkeitenautomaten. Soll ja auch Spaß machen ... Und das tut’s! Firmen können sich im Verlauf eines Schuljahres punktuell oder regelmäßig engagieren, was viele Betriebe gerne tun. Etwa Robert Bosch in Ansbach und BMW in München, beide wurden bei der Jubiläumsveranstaltung in Nürnberg für zehn Jahre Girls’Day Akademie (GDA) geehrt. Ebenso geehrt wurden Rohde & Schwarz in München und Sesotec in Schönberg (acht Jahre GDA) sowie MAN Truck & Bus am Standort Nürnberg (vier Jahre GDA). Alles in allem beteiligten sich 45 bayerische M+E-Betriebe pro Schuljahr mit Aktionen – insgesamt erreichte die Girls’Day Akademie 2.000 Schülerinnen.

„Die Firmenausflüge waren ein Highlight, das hat mich echt ermutigt“, sagt etwa Sophia Rebensdorf, ehemalige Teilnehmerin, die heute Energiesysteme und erneuerbare Energien an der TH Ingolstadt studiert.

Schulen wie die Viktor-Karell-Realschule in Landau und die Naabtal-Realschule in Nabburg sind seit Beginn dabei und fördern Berufsorientierung mit der Girls’Day Akademie.

Wichtigste Botschaft: Berufswahl nach Geschlecht, das ist so was von out. „Hört nicht hin, wenn einer sagt, das könnt ihr nicht“, unterstreicht der GDA-Jubiläumsrap. Denn Mädchen haben was drauf!