Auf sportlicher Seite fand ein Training mit den Coaches der ROTH Energie Basketball-Akademie Gießen 46ers statt. Einen Tag später folgte das große Highlight: ein persönliches Treffen mit den Profi-Sportlern der JobStairs Gießen 46ers. Bei einer gemeinsamen Trainingseinheit konnten die Jugendlichen den Basketball-Profis ganz unkompliziert persönliche Fragen stellen.

Vor der abschließenden Übergabe der Urkunden erhielten dann auch die Eltern der jungen Leute noch Infos zum Thema Berufswahl.

Mit einer gut abgeschlossenen Ausbildung ist alles möglich

„Nicht nur die Unternehmen, auch der Sport lebt von euch, denn die Zuschauer und Fans sind der Grundbaustein für eine Mannschaft und nur so können wir unseren tollen Standort aufrechterhalten“, betonte Geschäftsführer Kollmar.

Der Vorsitzende von Hessenemtall Mittelhessen, Oliver Rüspeler, richtete noch ein kurzes Grußwort an die Anwesenden: „Die Technik, die ihr in den letzten beiden Tagen ausprobiert habt, wird überall in eurem Umfeld eingesetzt – auch im Basketball. Und das, was dahintersteckt, muss von Menschen entwickelt und in Betrieben produziert werden.“ Abschließend betonte er: „Eine Ausbildung ist ein solider Start für eine erfolgreiche Karriere in genau diesen Firmen und, danach ist alles möglich.“