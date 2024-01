Zum Befüllen und Entleeren von Tanks, Behältern und Fässern dienen die Komponenten und Systeme von Samoa Flowtech in Marktheidenfeld. Das Unternehmen stellt unter anderem Pumpen zum Dosieren, Sprühen, Um- und Abpumpen sowie Verteilen einer Vielzahl von Flüssigkeiten her. Die Kunden des Unternehmens kommen auch aus anderen Branchen wie Chemie, Druck oder Metallverarbeitung.

Ob beim Brauen, der Herstellung von Tierfutter, Babynahrung, Teigwaren oder Zucker: Pumpen- und Armaturen von KSBmit Werk im fränkischen Pegnitz kommen ebenfalls in der Lebensmittel- und Getränke-Industrie zum Einsatz. Heißt es „Plopp, zisch – aaaah“, hat die „Etachrom“ mitgemischt. Die Pumpe sorgt an mehreren Stellen im Brauprozess für Kühlung. Noch mehr KSB-Technik findet sich im Sudhaus, Gär- und Filterkeller sowie in Abfüllanlagen oder der Reinigung.

Sensoren und Messtechnik für die Getränke-Industrie kommen von Anderson-Negele in Egg an der Günz: Sie ermitteln Füllstand, Trübung und Durchfluss, etwa in der Produktion von Saft und Wein.

Leckerer Apfelsaft entsteht in großem Stil mit Trenntechnik von Flottweg aus Vilsbiburg. Die Bandpressen zur Entsaftung haben einen hohen Durchsatz und können so große Mengen problemlos verarbeiten.

Fertiges: Aus dem Regal in die Einkaufstasche

Alles sauber und gut verpackt. So kauft man Lebensmittel gerne ein. Auch dafür braucht es Technik, auf die sich M+E-Unternehmen in Bayern spezialisiert haben.

Frische Eier müssen in der Europäischen Union einen Stempel tragen. Das garantiert verlässliche Rückverfolgbarkeit. MFG Technik und Service in Kranzberg stellt Codiermaschinen her, die Eiertinte wird direkt auf die Schale aufgebracht. Dazu kommen Codierlösungen für Brottüten, Kuchenkartons und Tiefkühlprodukte. Avocados und Walnüsse lassen sich ebenfalls mit Lasertechnologie bedrucken, ebenso Glas, Folien, Holz oder Metall. Selbst Orangen kennzeichnet man mit Tinte, natürlich lebensmittelecht!

Was wir im Laden an Essen kaufen, muss stabil, geruchs- sowie keimfrei verpackt sein. Eine Möglichkeit sind Weißblech-Dosen, wie sie das Familienunternehmen Julius Kleemann in Karlstein am Main herstellt. Highlight im Portfolio der Firma ist allerdings ein Behältnis für Flüssiges, das form- und druckstabile Fünf-Liter-Partyfass, ein Zapfhahn ist integriert.

Fremdkörper in Nudeln? So was will niemand haben. Genau dafür sind die Systeme von Sesotec in Schönberg gemacht. Die Firma ist Spezialistin für Fremdkörperdetektion. Denn was man isst, darf die Gesundheit nicht gefährden. Niemand will schließlich auf Metallteilen herumkauen, wenn er morgens sein Müsli löffelt.

Tun sich Ingenieure und Gourmets zusammen, kommt ein „New-Meat Printer“ heraus. Der Fleischdrucker arbeitet mit Dosiertechnologie von Viscotec in Töging am Inn, um Fleisch nachzubilden, das sich in Biss und Geschmack kaum von Rindfleisch unterscheidet: Steak ohne Tier. Die Firma stellt Systeme zum Dosieren, Abfüllen und zur Entnahme von vielerlei Lebensmitteln her, etwa Ketchup, Marmelade oder Brotaufstrich. Die Dosiertechnik wird zudem in Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik oder in der Elektronikfertigung eingesetzt.