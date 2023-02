Zahlen und Fakten

12,6 Prozentder Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren, also fast 7 Millionen Bundesbürger, trinken riskante Durchschnittsmengen – so viel Alkohol, dass sie ihre Gesundheit damit gefährden. Das ergab eine Erhebung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Ein Viertel der Befragten gab an, im letzten Monat bei mindestens einer Gelegenheit bis zum Rausch getrunken zu haben. Bei den Männern waren es mit 33 Prozent deutlich mehr als bei den Frauen mit 16 Prozent.

92 Liter Bier, 21 Liter Wein und 5,2 Liter Spirituosen kauften die Deutschen pro Person im Jahr 2021, so der Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure.

10,8 Liter reinen Alkohol nahm jeder über 15-Jährige in Deutschland im Jahr 2020 zu sich. Der Durchschnitt aller OECD-Länder beträgt pro Kopf nur 8,9 Liter. Deutschland ist daher nach wie vor Hochkonsumland, auch wenn der Alkoholkonsum seit Jahren langsam sinkt.

Mindestens zwei Tage pro Woche sollten alkoholfrei sein, damit es nicht zu einer Gewöhnung kommt – das empfiehlt die BZgA. An den übrigen Tagen gilt demnach: Für Frauen nicht mehr als ein kleines Glas Bier (0,3 Liter) oder Wein (0,125 Liter) pro Tag, für Männer höchstens die doppelte Menge.

Andere Staaten wie Kanada sehen das anders: Es gebe keine Menge Alkohol, die für die Gesundheit unbedenklich oder sogar gut ist, so die neuen Empfehlungen des „Canadian Centre on Substance Use and Addiction“.

Tipps, um den Alkoholkonsum zu reduzieren, gibt die BZgA-Kampagne „Kenn Dein Limit“ – es gibt sie speziell für Erwachsene und speziell für Jugendliche.