Dafür braucht es weitere Maschinen wie den Dekanter. „Er erhöht nochmals die Ausbeute und Wirtschaftlichkeit im Herstellprozess“, so Getränkeexperte Meyer. Über die Jahre wurde die Trenntechnik perfektioniert, sodass mit dem teuren Rohstoff Kaffee möglichst nachhaltig umgegangen wird.

Apropos: Ein weiteres Überbleibsel aus dem Prozess ist Kaffeeöl. Je nach Qualität kann es für weitere Produktionsprozesse oder als Zugabe für die eigene Energieerzeugung verwendet werden. Das spart CO2.

Die Zentrifugen spielen eine wichtige Rolle bei Pflanzendrinks

Und was ist mit der Milch im Kaffee? Zentrifugen aus Niederbayern dienen auch zur Gewinnung veganer Alternativen wie Pflanzendrinks aus Hafer, Nuss oder Soja. Das sei ein wachsender Markt, so das Unternehmen, ebenso wie Pflanzenproteine für Fleischersatz, wo ebenfalls Technik von Flottweg bei der Herstellung hilft.

Die Produkte von Flottweg sind weltweit im Einsatz, nicht nur in der Lebensmittel-Industrie. Sie werden auch für mechanische Trennaufgaben in vielen weiteren Industriezweigen eingesetzt, etwa in der Chemie, der Pharmazie oder in der Biotechnologie.