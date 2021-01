Der persönliche Kontakt ist ja auch sonst wichtig für den Arbeitsalltag.

Klar. Aber alle großen Veranstaltungen wie Messen, Tagungen, Ausstellungen fanden in den letzten Monaten online statt. Dienstreisen etwa nach Asien fielen flach. Solche Termine sind aber wichtig: In der Kaffeepause oder beim Abendessen knüpft man Kontakte und hat das Ohr ganz nah am Puls der Branche. Ich kümmere mich ja nicht „nur“ um Forschung. Ein Stück weit bin ich auch Unternehmer, muss Aufträge akquirieren. Da ist es wichtig zu erfahren, für welche Probleme die Unternehmen Lösungen brauchen. Nur auf dieser Basis können wir passende Leistungen anbieten.

Was hören Sie aus den Unternehmen in Sachen Krise?

Nicht bei allen ist es problematisch. Vliesstoffhersteller leben zurzeit ganz gut, weil sie das dringend benötigte Material für Hygieneanwendungen wie Masken liefern. Auch im Baubereich läuft es gut. Aber textile Zulieferer etwa für den Auto- und den Flugzeugbau, die haben aktuell wirklich Probleme.

Es sieht also oft düster aus?

Klar, es knirscht in der Branche. Aber es gilt dennoch, jetzt Chancen zu ergreifen! Viele Unternehmen investieren gerade in die Entwicklung neuer Produkte – statt zum Beispiel über Effizienzsteigerungen die Produktion auszubauen, die ist ja eh im Moment nicht ausgelastet. Wir spüren das deutlich an der steigenden Nachfrage nach Unterstützung bei der Produktentwicklung.

Scherzhaft gefragt: Dann produzieren also alle demnächst innovative Masken?

So einfach ist auch wieder nicht. Die Produktentwicklung muss zum Unternehmen passen. Ein Produzent schwerer Filtervliese kann nicht kurzfristig in die Entwicklung textiler Hygieneprodukte stoßen. Es geht darum, sich mit den veränderten Rahmenbedingungen zu beschäftigen. Dazu gehört etwa die Digitalisierung: Die können Unternehmen nutzen, um zum Beispiel einen neuen Kanal zu ihren Kunden zu finden.

Welche Rolle spielen dabei die Mitarbeiter?

Es ist ganz wichtig, dass sie dabei mitziehen. Schließlich müssen gerade sie diese Veränderung mittragen. Langfristig sehe ich das Problem eher beim Nachwuchs in der Branche. Die Pandemie macht die Unternehmen unsichtbar im Wettbewerb um die klugen Köpfe. Viele Werktore sind geschlossen, Schüler kommen nicht in die Betriebe, Studenten können Forschungsarbeiten nicht im Unternehmen machen. Junge Menschen für eine Karriere in der Textilbranche zu begeistern, ist da sehr schwierig.