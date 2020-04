Verbundwerkstoffe für Windkraftrotoren

132 Milliarden Kilowattstunden Strom produzierten die deutschen Windkraftanlagen 2019. Das war laut Bundesverband Windenergie fast ein Viertel des gesamten Strommixes – und Platz eins vor der Braunkohle und der Kernenergie. Ohne Textilien wäre das nicht möglich: Multiaxial-Gelege aus Glas- oder Carbonfasern, wie sie beim Unternehmen Saertex in Saerbeck gefertigt werden, verstärken Stege, Holme und die Schalen der Rotorblätter. Das macht die Rotoren robuster gegen die Kräfte des Windes.

Recycelte Rohstoffe für Geotextilien

Die werden etwa beim Textilunternehmen Huesker aus Gescher verarbeitet. Dieser Spezialist für Geotextilien fertigt Bewehrungstextilien zum Beispiel für Asphaltschichten im Straßenbau. Eine neue Variante besteht aus Polyestergarn, das zu 100 Prozent aus recycelten PET-Flaschen produziert wird. „Das recycelte PET, das wir verwenden, ist ein gleichwertiger Ersatz für das originäre PET-Garn“, so Huesker-Geschäftsführer Sven Schröer. Was bringt das dem Klima? Ein so produziertes „grünes“ Geogitter, verlegt auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld, spart im Vergleich zu herkömmlich hergestellten Gittern mehr als eine Tonne Co2-Emissionen.

Technik für die E-Mobilität

In den Lithium-Ionen-Akkus von E-Autos steckt ein „Separator“ auf Textilbasis: Er trennt Plus- und Minuspol, gleichzeitig durchdringen ihn Lithium-Ionen, damit Strom fließt. Die Firma Freudenberg in Weinheim produziert solche Separatoren, deren Trägermaterial ein Polyestervlies ist, auf dem eine Keramikbeschichtung liegt. Sie ist dünner als die Wand eines Teebeutels und lässt so die Elektronen hindurch.