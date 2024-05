Sie hat den Überblick über unzählige verschiedene Produkte

Ihr Arbeitsplatz ist ein Labor, wo zwischen Schreibtischen technische Versuchsanlagen aufgebaut sind. Sieben Kollegen arbeiten hier. Mehr als 40-mal am Tag klingelt das Telefon. Dann braucht ein Kunde Rat oder Hilfe. Natürlich nicht erst morgen – am liebsten sofort! Ein stressiger Job? Wohlfarth lächelt und beschreibt es so: „Herausfordernd und motivierend!“ Und sie sagt: „Das Schönste an meiner Arbeit ist, wenn der Kunde glücklich ist und man seine Wertschätzung spürt.“

Stets geht es um die Produkte von Balluff: Das sind Sensoren und Systeme für alles, was in Industrieunternehmen sämtlicher Branchen zum Alltag gehört: Fertigungsprozesse überwachen, Daten speichern und auslesen, Objekte erkennen, Sicherheit gewährleisten, die Temperatur von Maschinen überwachen, für Sicherheit sorgen und, und, und. „Wir haben ein umfassendes Portfolio an Sensor-, Identifikations- und Bildverarbeitungslösungen inklusive Netzwerktechnik und Software“, so Wohlfarth. Die 32-Jährige hat sie alle im Blick.

Und das kam so: Sie hat Projektmanagement studiert und ist seit 2017 bei Balluff. Zunächst arbeitete sie im Vertriebsinnendienst, wo sie die Kunden und Produkte nach und nach kennenlernte. Seit 2020 ist sie im technischen Kunden-Support, seit 2022 leitet sie diesen Bereich.

Die Kollegen hier sind nicht etwa Spezialisten für einen bestimmten Sensor – sie machen alles. Ob es um einen induktiven oder optischen Sensor geht, um ein Erstgespräch oder eine umfangreiche technische Beratung. „Jeder Tag, jeder Anruf ist anders“, sagt die Teamchefin. Der eine Kunde will wissen, welchen Sensor er für eine bestimmte Anwendung überhaupt braucht. Der andere muss dringend klären, wie groß die metallfreie Zone um einen bestimmten RFID-Sensor sein muss, damit der alle Chips erkennt. Im Labor können die Service-Kollegen bei Bedarf auch gleich die Situation beim Kunden nachstellen.

„Unser Anspruch ist, dass jeder Anrufer gleich einen technisch geschulten Experten am Hörer hat.“ Mit einem Callcenter hat das also nichts zu tun. Aus gutem Grund: Ein herausragender Service ist für Unternehmen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.